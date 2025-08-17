ชบาแก้วซ้อมต่อเนื่อง แมดดิสันลั่นพิชิตเวียดนามคว้าอันดับสาม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ณ สนาม VIN 2 เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขัน “ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025” (ASEAN Women’s MSIG Serenity Cup 2025) นัดชิงอันดับที่สาม พบกับ เวียดนาม ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้
การฝึกซ้อมครั้งนี้ ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น เน้นไปที่การแบ่งผู้เล่นเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย และแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่ผ่านมา ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
ก่อนการฝึกซ้อม แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน กองหน้าลูกครึ่งไทย-อเมริกัน จากสโมสร NC Courage Academy กล่าวว่า เกมรอบรองชนะเลิศที่พ่ายเมียนมา 1-2 รู้สึกเสียดายมาก เพราะเรามีโอกาสมากกว่าแต่ยิงไม่คมเอง ทุกคนในทีมและโค้ชเตรียมตัวกันมาดีมาก ส่วนจุดโทษที่เราเสียมันเป็นจังหวะ 50-50 อยู่ที่มุมมองของผู้ตัดสินในสนาม เกมนัดชิงอันดับที่สามกับเวียดนาม เราเคยเจอกันมาก่อนแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งเราต้องปรับจุดที่ผิดพลาดไปจากแมตช์ที่แล้ว พวกเราไม่อยากกลับไปมือเปล่า และจะทำให้เต็มที่เพื่อจบอันดับที่สามให้ได้
“เกมนี้คงจะเป็นเกมที่สนุก ด้วยความที่เราเจอกันมาก่อนแล้ว และแฟนบอลที่เวียดนามมาดูเยอะมาก ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อย แต่คิดว่าจะเป็นบรรยากาศที่สนุก เป้าหมายอยากมีส่วนร่วมกับการยิงประตูของทีม และทุกคนอยากได้อันดับที่สาม เพื่อจบอันดับให้ดีที่สุด อยากจะขอโทษแฟนบอลชาวไทยที่ไม่สามารถเข้าชิงได้ตามเป้าหมายได้ แต่แมตช์หน้าเราจะทำให้เต็มที่ เพื่อเอาอันดับที่ดีที่สุดกลับบ้าน” แมดดิสันกล่าว
โปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 นัดชิงอันดับสาม พบกับเวียดนาม ณ ลัช ไช สเตเดียม ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 16.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก