แข้งเทพประเดิมรังเหย้าใหม่ เปิดซีซั่นคว้าชัยเหนือระยอง 3-2
“แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดสนามรังเหย้าใหม่ ทรู บีจี สเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของ “ม้านิลมังกร” ระยอง เอฟซี ในศึกฟุตบอลไทยลีก 1 นัดแรก ฤดูกาล 2025-26 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม ปรากฏว่า เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายคว้าชัย 3-2
หลังจากครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้ ก็มีการยิงถึง 5 ประตูในครึ่งหลัง โดยเซยะ คุโนริ ทำ 2 ประตูรวดให้เจ้าถิ่นนำ 2-0 ในนาที 69 และ 71
ก่อนที่ระยอง เอฟซี จะตีตื้นจากลูกโหม่งของสเตนิโอ จูเนียร์ ในจังหวะเตะมุม นาที 77
ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้าตัวเก๋า ทำประตูนาที 86 ให้แข้งเทพหนีไปเป็น 3-1 แม้ว่าสเตนิโอ จูเนียร์ จะทำอีกประตูให้ระยองในอีก 2 นาทีถัดมา แต่หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่ม จบเกมแข้งเทพชนะ 3-2
ผลคู่อื่นๆ
อุทัยธานี เอฟซี เสมอ เชียงราย ยูไนเต็ด 1-1
การท่าเรือ เอฟซี ชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด 3-1