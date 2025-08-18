พิชญบัณฑิตเหมาโควต้ายู-13 และยู-15 เข้ารอบชิงแชมป์ประเทศ GLO Cup
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน “GLO Cup 2025” รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่จังหวัดอุดรธานี ปิดฉากลงไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม โดยได้ตัวแทน 4 ทีม ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และอีก 4 ทีมในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
โดยผลในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รอบ 8 ทีมสุดท้าย ปรากฎว่า อุดร ยูไนเต็ด ชนะ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1-0, โรงเรียนพิชญบัณฑิต ชนะ Dream Team x Thanaphat car center 1-0, โรงเรียนนาจานศึกษา ชนะ ภูกระดึงวิทยาคม&เลอสรร 2-0 และโรงเรียนบ้านวังแท่น ชนะ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1-0
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบ 8 ทีมสุดท้าย โรงเรียนสกลทวาปี ชนะ ศูนย์ฝึกฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ดอคาเดมี 5-0, Rachinuthit2 Sport Progarm ชนะจุดโทษ อุดร ยูไนเต็ด 3-2 (เสมอในเวลา 2-2), พิชญบัณฑิต ชนะ B.T.U.หนองคาย 2-0 และโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ชนะ มหานครขอนแก่น เอฟซี 2-1
ขณะที่ตัวแทน GLO Star ที่จะได้ลุ้นคัดไปเก็บตัวที่อวิสป้า ฟุกุโอกะ รุ่นยู-13 ได้แก่ กฤษกร ดวงเง้ (พิชญบัณฑิต) พิสิษฐ์ ตรีถาวรพิศาล (พิชญบัณฑิต) ณัฐชัย ออนพุทธา (อุดร ยูไนเต็ด) ณัฐภัทร คำภูมี (Dream Team x Thanaphat car center) ธนพัฒน์ พลแสน (ร่มไทรวิทยา X ร้านช่างเนตร)
รุ่นยู-15 ได้แก่ ภูบดินทร์ แสงสิงห์ (พิชญบัณทิต) วีรภาพ ชอบศิลป์ (สกลทวาปี) กลวัชร ดวงกลาง (พิชญบัณทิต) ปณภัทร ทะจรสมบัติ (อุดรพิทยานุกูล)
การแข่งขัน GLO Cup 2025 รอบคัดเลือกภาคต่อไป จะเดินทางสู่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคมนี้