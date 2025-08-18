ท่าเรือชูสโลแกน The Figthing Lions สู้ศึกฤดูกาลใหม่ เปิดตัวฮิวโก้ร่วมทัพ
การท่าเรือ เอฟ.ซี. ภายใต้การบริหารงานของนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานสโมสรคนใหม่ จัดงานเปิดตัวสโมสร ประกาศความพร้อมสู้ศึกในฤดูกาล 2025/26 อย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณทางเข้า แพท สเตเดียม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ก่อนเกมประเดิมสนาม เปิดบ้านชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด 3-1 โดยชูสโลแกน The Figthing Lions แสดงให้เห็นถึงตัวตนของ สิงห์เจ้าท่า ที่มีความเป็นเลือดนักสู้ และ พร้อมไล่ล่าความสำเร็จในซีซั่นนี้
ภายในงาน นำโดยนายสาระ ล่ำซำ รองประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี., พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อดีตผู้บริหารสโมสร และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึง “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ อดีตประธานสโมสร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เข้าร่วมงาน
นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. คนใหม่ ฝากสารถึงแฟนบอลครั้งแรกว่า “ผมเคยเป็นกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในปี 2529-2534 และ ผมไม่เคยคิดเลยว่าโชคชะตาจะนำพาให้ลูกสาวของผม นวลพรรณ ล่ำซำ มาเป็นประธานสโมสร ในปี 2558-2566 และ เมื่อ แป้ง ไปดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผมจึงมารับตำแหน่งประธานสโมสรฯ ด้วยความรัก ความศรัทธา และ ความตั้งใจจริง เพื่อมาทำให้สโมสรแห่งนี้ ซึ่งเป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดในไทยลีก กลับมายิ่งใหญ่ที่สุดให้ได้”
นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญบนเวที หลังเปิดตัว ฮิวโก้ บุดสิงห์คำ แบ็คซ้ายวัย 22 ปี มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ ในฐานะโควตานักเตะไทย และ ผู้เล่นใหม่รายสุดท้าย ซึ่งถือ 2 สัญชาติ คือ ฝรั่งเศสและไทย แต่มีเชื้อสาย ลาว เช่นกัน โดยเพิ่งผ่านการเดบิวต์ ในลีกเอิง ฝรั่งเศส หรือ ลีกสูงสุด กับ สโมสรน็องต์ ในปี 2024 รวมถึงยังเคยติดทีมชาติฝรั่งเศส ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ ในรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี พร้อมเคยสวมปลอกแขนทำหน้าที่กัปตันทีมมาแล้ว ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
โดยหลังจบการแข่งขัน ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรม เอาใจแฟนบอล ด้วยการชมฟรีคอนเสิร์ต จากศิลปินระดับประเทศ อย่าง วงลาบานูน บริเวณลานหน้าแพท สเตเดียม อีกด้วย