ชนาธิป ยกนิ้วเชิ้ตดำปล่อยเกมมากขึ้น แนะนักเตะเลิกนอนเล่นเพื่อแฟนบอล
การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทย “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” เปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลที่เห็นการแข่งขันที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงกรรมการที่ปล่อยเกมมากขึ้น ทำให้ฟุตบอลมีความไหลลื่นนั้น
“เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ดาวเตะ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ซึ่งลงเล่นในเกมนัดแรกที่บุกเสมอกับ “ต่อพิฆาต” พีที ประจวบ เอฟซี 2-2 กล่าวว่า รู้สึกเหมือนกับทุกคนว่าผู้ตัดสินปล่อยเกมมากขึ้นจริงๆ และมีการพูดคุยกับเพื่อนๆ นักเตะด้วยกันว่าปีนี้ผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้ดีขึ้นมากๆ ซึ่งส่วนตัวก็ดีใจ เพราะอย่างปีก่อน แตะนิด แตะหน่อย กรรมการก็เป่าฟาล์วแล้ว รู้สึกมันไม่มืออาชีพเท่าไหร่ แล้วบางทีมที่ไปเล่นในถ้วยเอเชีย ผู้ตัดสินเขาเป่าให้ยากกว่านี้
“บางทีมไปเล่นเอเอฟซี เขาเป่ายากอยู่แล้ว แต่บอลไทยปีที่แล้ว โดนนิดโดนหน่อย หรือแค่บังบอล แค่หันก้นเข้าก็ฟาวล์แล้ว ถ้าอย่างนั้นคงไปตีแบดดีกว่า ถ้าบอลปะทะกันไม่ได้” ชนาธิป กล่าว
ชนาธิป ยังกล่าวด้วยว่า ฟุตบอลมันปะทะกันได้ถ้าไม่ได้เกระหรือทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพ ซึ่งปัจจุบันโซเชียลมันแรงอยู่แล้ว และถ้าโดนใบแดงมาทีมจะเสียเปรียบ เพราะฉะนั้น เล่นแรง เล่นหนัก เป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลอยู่แล้ว แต่เล่นในกฎกติกา ฟุตบอลก็จะสนุกขึ้น คนดูจะชินแล้ว
“บางคนลงไปนอน เหมือนจะตาย จะให้เตะบอลทิ้งให้ สุดท้ายลุกมายิง…ดีใจ อ้าว ไม่เห็นมันเจ็บเลย ผมรู้สึกว่า อยากนอนไปนอนที่บ้าน แค่นั้นเอง”
ชนาธิป กล่าวต่อไปว่า ตนพูดเรื่องจริง รู้สึกว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพร้อมสนับสนุนบอลไทยหมด ดึงต่างชาติมา แฟนบอลอยากดูบอลสนุก ไม่อยากดูนักบอลมานอน เพราะตนเองก็ไปเล่นต่างประเทศมา ไม่เห็นทีมไหนจะมานอนเลย นอกจากเจ็บหนักจริงๆ
ทั้งนี้ โปรแกรมนัดต่อไปของ บีจี ปทุม จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ “ราชันโคขาว” ลำพูน วอริเออร์ ที่ทรู บีจี สเตเดียม ในวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS Play