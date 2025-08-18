ชนาธิป ดีใจเห็น ธีรศิลป์ ยิงได้อีกครั้ง เชื่ออายุไม่ใช่ปัญหาถ้ายังเล่นได้ดี
ควันหลงศึกฟุตบอล “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” (ไทยลีก 1) เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม ในเกมคู่ระหว่าง “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ “ม้านิลมังกร” ระยอง เอฟซี 3-2 โดยในเกมดังกล่าว “มุ้ย” ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้าวัย 37 ปี ถูกส่งลงสนามในนาทีที่ 62 ก่อนจะยิงประตูที่ 3 ให้ทีมอย่างสุดสวยนั้น
“เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ดาวเตะรุ่นน้องในทีมชาติไทย กล่าวถึงผลงานของรุ่นพี่อย่างธีรศิลป์ ว่า ก่อนเกมมีคุยกัน ส่งกำลังใจให้ขอให้ไม่เจ็บ และก็อวยพรให้ยิงได้ ด้วยความที่สนิทกัน เคยเป็นรูมเมทกัน ก็ให้กำลังใจกัน ซึ่งพอธีรศิลป์ยิงได้ ได้เห็นรอยยิ้ม ก็ดีใจ หวังว่าจะยิงได้อีก 13 ประตู
เมื่อถามความเห็นถึงคำว่า “มุ้ยหมดแล้ว” ที่ชาวเน็ตมักเอามาพูดกัน ซึ่งในโลกโซเชียล ก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น ชนาธิป กล่าวว่า ฟุตบอลไม่ว่าอายุเท่าไหร ถ้าเล่นได้ ก็ควรเล่น แล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่เก่งพอ แล้วสู้ไม่ได้ ก็ต้องนั่งดูรุ่นพี่
“บอลก็แค่นี้ เก่งต้องลง ไม่เก่งต้องนั่ง พี่มุ้ย ถ้าอายุ 37-38-39 ยังเล่นอยู่ แล้วยิงได้ ก็ต้องให้เล่น เพราะเขามีคุณภาพ เพราะพวกเราพิสูจน์ตัวเองมามากพอ ผมว่าเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ใครเห็น เป็นเบอร์ 1 ของไทย เป็นตำนาน ที่ทันกัน” เจกล่าว พร้อมทิ้งท้ายว่า สำหรับ ธีรศิลป์ ไม่ขออะไร ขอให้เขาไม่เจ็บก็พอแล้ว
สำหรับธีรศิลป์ ยิงประตูในฟุตบอลไทยลีกไปแล้ว 147 ประตู ซึ่งถ้ายิงได้อีก 13 ประตู จะทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดไทยลีก ของเฮแบร์ตี้ เฟอร์นันเดส ที่ยิงในไทยลีกไปทั้งหมด 159 ประตูด้วยกัน