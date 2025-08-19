กิเลนผยอง เตรียมหาบ้านใหม่! หลังอิมแพ็คเตรียมทุบสนามทิ้งหลังปี 2029
“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด อาจจะมีความจำเป็นต้องหารังเหย้าแห่งใหม่ หลังบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม “อิมแพ็ค เมืองทองธานี” เตรียมจะปรับปรุงธันเดอร์โดม และ ธันเดอร์โดม สเตเดียม ด้วยการทุบสนามฟุตบอลทิ้งเพื่อเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่แทน ในช่วงปี 2029 หลังจากหมดสัญญาเช่าของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แล้ว
นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม “อิมแพ็ค เมืองทองธานี” ให้สัมภาษณ์กับ Brand Inside ว่า ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างทำแผนอนาคตให้กับ ธันเดอร์โดม และ ธันเดอร์โดม สเตเดียม แต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่มีสนามฟุตบอลแล้ว แต่จะรื้อแล้วมาทำสิ่งที่อิมแพ็คถนัดอย่างจัดงานคอนเสิร์ตหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์แทน
เป้าหมายในอนาคตคือวางให้ ธันเดอร์โดม สเตเดียม สามารถรองรับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ได้ หรือเรียกง่ายๆ ว่ากลายเป็น Outdoor Stadium แห่งใหม่ของประเทศไทย ความจุ 45,000 คน เพื่อเติมเต็มช่องว่างให้กับอิมแพ็คที่เดิมมีสถานที่จัดคอนเสิร์ตหลากหลายขนาดอยู่แล้ว ได้แก่ ธันเดอร์โดม ความจุ 5,000 คน , อิมแพ็ค อารีน่า ความจุ 12,000 คน , อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ความจุ 20,000 คน และ อิมแพ็ค ธันเดอร์โดม สเตเดียม ความจุ 45,000 คน โดยแผนงานนี้จะดำเนินการตามแผนได้ในช่วงปี 2029 หลังสัญญา 30 ปีที่มีกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสิ้นสุด
สำหรับธันเดอร์โดม สเตเดียม ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬารักบี้ ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 1998 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จากนั้นเมืองทอง ได้มาเช่าพื้นที่ใช้เป็นรังเหย้าของตัวเองใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งทำให้ทีมกิเลนผยอง อาจจะต้องเตรียมวางแผนหาสนามอื่นเพื่อใช้เป็นรังเหย้าของตัวเอง ก่อนปี 2029 ที่จะต้องคืนพื้นที่ให้กับทางอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ไป