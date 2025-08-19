พริ้นกรุ๊ป ร่วมหนุน การท่าเรือ ดูแลสุขภาพนักเตะ ลุยศึกไทยลีก
นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC Group) พร้อมด้วย นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมงานเปิดตัวสโมสรและเสื้อแข่งฤดูกาล และเคียงข้างเสริมความแกร่งเป็นผู้ดูแลสุขภาพนักฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ในการสู้ศึกไทยลีก ในรายการ บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง ในฤดูกาล 2025/26 ที่สนามแพท สเตเดียม การท่าเรือ เอฟซี
ภายในงาน นำโดย สาระ ล่ำซำ รองประธานสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. , พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อดีตผู้บริหารสโมสร และ เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึง “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ อดีตประธานสโมสร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ก่อนไปร่วมชมแมตช์ประเดิมเปิดบ้านนัดแรก การท่าเรือ เอฟ.ซี. พบน้องใหม่ไทยลีก อยุธยา ยูไนเต็ด ที่เอาชนะไปด้วยสกอร์ 3-1 สามารถคว้า 3 แต้มแรกในบ้านได้สำเร็จอย่างน่าประทับใจ
ทั้งนี้ การสนับสนุนด้านสุขภาพโดยโรงพยาบาล PRINC Group ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้ง 17 แห่ง ใน 14 จังหวัดเท่านั้น แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความโดดเด่นของ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านเวชศาสตร์การกีฬา โรคกระดูกและข้อ และศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกมากมาย เช่น JCI, HIMSS Stage 7, Green and Clean Challenge, Friendly Design Awards 2024, Healthcare Asia Awards 2025 และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล