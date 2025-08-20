ฟีฟ่า รับรองศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 เป็นเอแมตช์ นับคะแนนแรงกิ้งระดับ Tier 1
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ส่งหนังสือยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ประจำปี 2568 เป็นการแข่งขันฟุตบอล FIFA International ‘A’ Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้ง ในระดับ Tier 1
สำหรับ FIFA International ‘A’ Match มาจากแนวคิดที่ฟีฟ่าต้องการจัดระเบียบและสร้างมาตรฐานให้การคำนวนคะแนนอันดับโลก หรือฟีฟ่าแรงกิ้ง มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งเกมที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นระดับ ‘A’ Match มีหลายรูปแบบคือ เกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ อย่างเป็นทางการ เช่น ฟุตบอลโลก, คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ, ยูโร และเอเชี่ยนคัพ ไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบสุดท้าย ถือว่าเป็น ‘A’ Match ทั้งหมด
ขณะเดียวกันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษ เกมอุ่นเครื่อง หรือแมตช์กระชับมิตร สามารถเป็นเกม ‘A’ Match ได้เช่นกัน แต่มีเงื่อนไขอย่างแรกคือ ต้องเป็นการเจอกันระหว่าง ทีมชาติชุดใหญ่ พบกับ ทีมชาติชุดใหญ่ เท่านั้น
นอกจากเรื่องของตัวผู้เล่นที่ต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินของเกม ‘A’ Match ต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า รวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสิน (ไลน์แมน) ต้องเป็นฟีฟ่าด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เกม ‘A’ Match แต่ละนัด ต้องเว้นระยะเวลาทิ้งช่วงห่างกันไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และต้องส่งรายงานแมตช์การแข่งขัน รวมทั้งรายชื่อผู้เล่นไปยังสำนักงานเลขาธิการฟีฟ่าและเอเอฟซีอีกด้วย
สำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ทีมชาติไทย อันดับ 102 ของโลก (เจ้าภาพ) ทีมชาติอิรัก อันดับ 58 ของโลก, ทีมชาติฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และทีมชาติฟิจิ อันดับ 150 ของโลก ทุกนัดจะแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัด กาญจนบุรี (กลีบบัว) ถ่ายทอดสดทางช่อง 32, BG Sports และ True Visions Now
โดยผลการประกบคู่รอบรองชนะเลิศที่จะแข่งขันกันในวันที่ 4 กันยายน 2568 มีดังนี้ เวลา 16.00 น. ทีมชาติอิรัก พบ ทีมชาติฮ่องกง และเวลา 20.00 น. ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ) พบ ทีมชาติฟิจิ
ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 7 กันยายน 2568 ส่วนผู้แพ้จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ 3 ในวันเดียวกัน โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 16.00 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3 และเวลา 20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
แฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมทาง ONLINE ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าบัตรจะหมด ทาง Application The Concert ขณะที่การจำหน่ายแบบ ONSITE ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2568 ในเวลา 09.00-15.00 น. ที่สำนักงาน อบจ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้แฟนบอลที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-512477-8, 034-512577-8 ต่อ 3107 หรือทางเพจ Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี