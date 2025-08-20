สมศักดิ์ศรี! กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ คว้าตั๋วรอบชิงฯ สิงห์ จูเนียร์ คัพ ที่สุราษฎร์ฯ
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย สำหรับฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ “สิงห์ จูเนียร์ คัพ” ครั้งที่ 26 ที่ “สิงห์” ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศในการจัดการแข่งขัน โดยสนามที่ 8 ของการแข่งขันรอบคัดเลือก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2568 ที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แชมป์สนามนี้ตกเป็นของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ที่ชนะจุดโทษ ปราณบุรี ฟุตบอล อะคาเดมี 4-3 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 คว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทย สมทบกับทีม เทพศิรินทร์ เชียงใหม่, พิชญบัณฑิต, วชิราลัย, นาจานศึกษา, นนท์ประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และกรุงเทพคริสเตียน แชมป์จาก 7 สนามแรก
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทักษะฟุตบอลเหมือนเช่นเคย โดยแชมป์ในสนามที่ 8 ประกอบด้วย เจ้าพ่อฟรีคิก พชรพล หรีดวา จากทีม จุฬา 38, โกลมือกาว ธรดล สุทธิรักษ์ จากทีม ทีเค อคาเดมี่ และมิดฟิลด์สกิล ธนดล ตั่นจัด จากทีมเอสที ยูธ
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในรอบคัดเลือกของ “สิงห์ จูเนียร์ คัพ” สนามต่อไป สนามที่ 9 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2568 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แข่งขันที่สนามกีฬาทุ่งบูรพา จ.อุบลราชธานี และสนามที่ 10 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ที่สนาม ศรีราชา อารีน่า จ.ชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป) สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถสมัครได้ที่ https://singhajrcup.prsingha.com/
การแข่งขันจะคัดเลือกทีมผู้ชนะจากแต่ละสนาม รวม 10 ทีม มาเล่นในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่สนาม บีจีพียู เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ คลอง 3 จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งกับโครงการคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะจากนักฟุตบอลระดับอาชีพ ที่จะมาเปิดประสบการณ์ในเล่นเตะฟุตบอลน้องเยาวชนอีกด้วย