ลงเล่นแค่นัดเดียว! ราชบุรี ยกเลิกสัญญา ออตต์มาน ดาดูน กองหน้าเลือดน้ำหอม
“ราชันมังกร” ราชบุรี เอฟซี ทีมในฟุตบอลไทยลีก 1 ตัดสินใจแยกทางกับ ออตต์มาน ดาดูน กองหน้าชาวฝรั่งเศส เรียบร้อยแล้ว หลังตกลงยอมยกเลิกสัญญากันทั้งสองฝ่าย โดยเจ้าตัวเพิ่งจะลงเล่นไทยลีกไปแค่เกมเดียวในนัดเปิดฤดูกาลเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา เกมเสมอกับ พลังกาญจน์ เอฟซี 1-1 ซึ่ง ดาดูน ลงเล่นไปแค่ 44 นาที ก่อนโดนใบแดงไล่ออก
สาเหตุของการยกเลิกสัญญานอกจากจะเป็นการโดนใบแดงในนัดแรก ทำให้ถูกแบน 2 นัด แล้ว ยังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจในช่วงปรีซีซั่นด้วย ซึ่งราชบุรี เอฟซี มองว่าต้องการหากองหน้าคนใหม่เข้ามาแทนมากกว่า ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างหาตัวแทน ดาดูน เข้ามาสู่ทีมก่อนตลาดปิด ในวันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งกฎใหม่ไทยลีกฤดูกาลนี้ ทุกทีมสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเตะที่ลงทะเบียนไปแล้วได้จนกว่าจะปิดตลาดไทยลีก
ทั้งนี้ ราชบุรี เอฟซี ได้ยกเลิกสัญญากับนักเตะใหม่ในฤดูกาลนี้ไปแล้ว 2 ราย ซึ่งเป็นนักเตะจากฝรั่งเศสทั้งคู่ คนแรกคือ โรแม็ง อาบรอง กลางกลางตัวรุก ซึ่งได้ เนเกบ้า ปินโต้ ปีกชาวบราซิลเข้ามาแทนที่ คนล่าสุดคือ ออตต์มาน ดาดูน
ขณะที่ในรายของ ซิดเคลย์ เฟร์เรรา แบ๊กซ้ายชาวบราซิลที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไทยลีกฤดูกาลนี้ ทางสโมสรราชบุรี เอฟซี ยืนยันว่ายังอยู่กับทีม และอยู่ในช่วงเรียกความฟิต ซึ่งสุดท้ายจะได้ลงทะเบียนเล่นไทยลีก ฤดูกาลนี้กับราชบุรีหรือไม่ ต้องรอดูกันอีกครั้ง