ปราสาทสายฟ้า คว้าตัว แซนดี้ วอลช์ แบ๊กขวาทัพการูด้า เสริมแกร่งแนวรับ
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างความฮือฮาให้กับวงการลูกหนังไทย และอาเซียนอีกครั้ง ด้วยการประกาศคว้าตัว แซนดี้ เฮนรี่ วอลช์ (Sandy Henny Walsh) แบ๊กขวา “การูด้า” ทีมชาติอินโดนีเซีย วัย 30 ปี จากสโมสรยักษ์ใหญ่เจลีก โยโกฮามา เอฟ มารินอส มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ
สำหรับ แซนดี้ เฮนรี่ วอลช์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1995 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เขาเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลเยาวชนกับ อันเดอร์เลชท์ ก่อนย้ายเข้าสู่ระบบอะคาเดมีของเคอาร์ซี เกงค์ สโมสรดังแห่งเบลเยียมที่ขึ้นชื่อด้านการปลุกปั้นดาวรุ่งระดับโลก
ดาวเตะรายนี้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเกงค์ ในปี 2012 และค้าแข้งกับสโมสรนานถึง 5 ฤดูกาล ลงสนามกว่า 120 นัด พร้อมคว้าแชมป์ รายการ เบลเจียน คัพ 1 สมัย จากนั้นย้ายไปอยู่กับซูลเต วาเรเกม ในปี 2017 และย้ายต่อไปยังเควี เมเชเลน ในปี 2020 ซึ่งเขาเป็นกำลังสำคัญของทีมตลอด 5 ฤดูกาล
ต้นปี 2025 วอลช์ ตัดสินใจเปิดประสบการณ์ใหม่ในเอเชีย ด้วยการย้ายมาค้าแข้งกับ โยโกฮามา เอฟ มารินอส แชมป์เจลีก ประเทศญี่ปุ่น และเพียงไม่กี่เดือนต่อมา เขาก็ตอบรับข้อเสนอจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพื่อร่วมไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาล 2025/26
แม้จะเกิดและเติบโตในเบลเยียม แต่ด้วยสายเลือดอินโดนีเซีย จากคุณแม่ ทำให้ในปี 2022 วอลช์ ตัดสินใจเปลี่ยนสัญชาติ และลงรับใช้ทีมชาติอินโดนีเซียอย่างเต็มตัว นับตั้งแต่การประเดิมสนามกับทัพการูด้า เขาก็กลายเป็นหนึ่งในแข้งขวัญใจแฟนบอล ด้วยสไตล์การเล่นที่ผสมผสานพละกำลัง ความเร็ว และความแม่นยำในการเปิดบอล จนถึงปัจจุบันลงเล่นไปแล้วกว่า 20 นัด และทำประตูสำคัญในเกมระดับอาเซียนได้อีกด้วย
การมาของ แซนดี้ เฮนรี่ วอลช์ ทำให้แนวรับฝั่งขวาของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ๊กขวา และเซ็นเตอร์แบ๊กฝั่งขวา พร้อมสวมเสื้อหมายเลข 14 ลงช่วยทัพปราสาทสายฟ้า ไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาล 2025/26