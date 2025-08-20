แบงค็อก บีทีเอส ดวลเดือด บลูเวฟ ชลบุรี ศึกฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดที่ 16
กลางสัปดาห์สนุก! แบงค็อก บีทีเอส ดวลเดือด บลูเวฟ ชลบุรี-ธรรมศาสตร์ บุกเยือน เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดที่ 16
ปรีวิวการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดที่ 16 แข่งขันวันพุธ และพฤหัสบดี ที่ 20-21 สิงหาคมนี้ เริ่มด้วยคู่ที่น่าสนใจวันพุธนี้ แบงค็อก บีทีเอส อันดับ 7 เปิดบ้านพบ บลูเวฟ ชลบุรี อันดับ 6 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
แบงค็อก บีทีเอส เกมล่าสุดบุกไปแพ้ ห้องเย็นท่าข้าม แชมป์เก่า 0-3 ทำให้แพ้เกมแรกในเลกที่ 2 เกมนี้ “โค้ชไก่” รัฐกิตติ์ วิจิตรสหวงศ์ เฮดโค้ชของทีม พร้อมส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุด นำโดย พีระพล สัตย์ซื่อ, ธนโชติ เสาะแสวง และ ธีร์ดนัย ยาเขียว
ขณะที่ บลูเวฟ ชลบุรี พลาดโดน เกษมบัณฑิต ตีเสมอ ท้ายเกม 3-3 มี 27 คะแนน จาก 15 นัด ความพร้อมเกมนี้ “โค้ชตั้ม” ภัฎ ศรีวิจิตร คุมทีมไม่แพ้ใครมาแล้ว 8 นัดติดต่อกัน ตัวหลักทั้ง เจริญพงศ์ ประสารสัตย์, รณชัย จูงวงษ์สุข, ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ และ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง พร้อมลงสนาม
ขณะที่คู่วันพฤหัสบดี จับตาไปที่ ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน อันดับ 3 บุกเยือน เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ อันดับ 12 เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
เจ้าบ้าน เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ ของ “โค้ชเกม” ธาริน น้ำใจดี หนีตายเต็มตัว เกมล่าสุด เพิ่งแพ้ ศรีนครินทรวิโรฒ ไอมาเน่ 1-2 ทำให้เปิดฉากมาแพ้ทั้ง 2 เกมในเลก 2 เกมนี้ “อาชาผยอง” ผู้เล่นหลักๆ ยังนำโดย ธนธรณ์ โมงขุนทด, พิเชษฐ์ ไพบูลย์ และ เจา ซูซา
ส่วน ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน เกมล่าสุด บุกไปชนะ วายเอฟเอ ศรีราชา 7-3 ยังเกาะกลุ่มหัวตารางต่อเนื่อง จากนี้ต้องพยายามเก็บ 3 แต้มให้ตลอด และหวังให้ การท่าเรือ และ ห้องเย็นท่าข้าม อันดับ 1 กับ 2 สะดุด เพื่อลดช่องว่างคะแนน ถือว่า “โค้ชซี” ณัฐพล สุทธิโรจน์ กุนซือใหญ่ออกสตาร์ทเลกสองได้เยี่ยม ผู้เล่นหลักๆ เกมนี้ เนเน่, จิรวัฒน์ สอนวิเชียร และ อิกอร์ ราฟาเอล พร้อมลงเล่น
โปรแกรมคู่อื่นวันพุธที่ 20 สิงหาคม
สุราษฎร์ธานี พบ แบล็คเพิร์ล เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
นนทบุรี ฟุตซอลคลับพบ การท่าเรือ เอเอสเอ็ม เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Ball Thai 9
ศรีนครินทรวิโรฒ ไอมาเน่ พบ ห้องเย็นท่าข้าม เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
โปรแกรมคู่อื่นวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม
เกษมบัณฑิต เอฟซี พบ ราชภัฏเพชรบุรี เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2
ราชนาวี พบ วายเอฟเอ ศรีราชา เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Sports 2