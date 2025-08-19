โต๊ะเล็กตั้ง เอลอย คุมทัพยู-16 ลุยศึกเอเชี่ยนยูธ ปั้นรุ่นใหม่ประดับวงการ
“บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด ได้แต่งตั้ง เอลอย อลอนโซ่ ผู้ช่วยของมิเกล โรดริโก้ เฮดโค้ชโต๊ะเล็กชุดใหญ่ ขึ้นมาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เพื่อลุยศึก “เอเชี่ยนยูธ เกมส์ 2025” ที่ประเทศบาห์เรน
สำหรับเอลอย อลอนโซ่ นั้น ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ เป็นผู้ช่วยของโค้ช มิเกล โรดริโก้ และ ยังเคยผ่านประสบการณ์ร่วมงานกับ คาร์ลอส เซซาร์ ซึ่งอยู่ในวงการฟุตซอลไทยมากว่า 5 ปี
ส่วนผู้ช่วยของโค้ชเอลอย อลอยโซ่ นั่นคือ “โค้ชตั้ม” ภัฏ ศรีวิจิตร ผู้ที่อยู่ในวงการโค้ชฟุตซอลไทยมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ผ่านการเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมฟุตซอลทีมชาติไทย-ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย-ระดับสโมสรก็ผ่านมาหลายทีม โดยไปคุมทีม เซลังงอร์ ที่มาเลเซีย พาทีมคว้าแชมป์มากมาย ก่อนหวนกลับมา บลูเวฟ ชลบุรี อีกครั้งในซีซั่นนี้
โค้ชตั้ม มีความรู้และมีประสบการณ์เรื่องการพัฒนาเยาวชน และนี่คือ สายสัมพันธ์ระหว่างทีมชาติและเยาวชน ที่จะถูกปลุกปั้นโดยทีมงานโค้ชในชุดนี้
ส่วนผู้จัดการทีมชุดนี้ คือ “ปืน” บัญชา หุ่นไทย ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตซอลชาย ชุดยู16 ทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ สำหรับทีมงานบริหารและทีมงานโค้ชของฟุตซอลชาย ชุดยู16 ทีมชาติไทย จะเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์จริง ของทั้งผู้จัดการทีมและสตาฟฟ์โค้ชที่อยู่ในวงการมานาน
“บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ เปิดเผยว่า นี่เป็นความท้าทายในระดับทวีปเอเชีย และนี่คือครั้งแรกที่มีทีมชาติฟุตซอลไทยยู16 ที่จะลงสนามในระดับทวีป ซึ่งในการแข่งขัน เอเชียนยูธ เกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน คู่แข่งทั้งหมดคือทีมท็อปของวงการฟุตซอลในระดับเอเชีย โดยทีมไทยก็ถูกมองว่าเป็นทีมชั้นนำ ที่เราจะไปแข่งขันด้วยความแข็งแกร่ง
“สำหรับการคัดเลือกนักกีฬาที่จะมีการใช้เวลาในการเลือกตัวผู้เล่นที่จะประกาศให้มาคัดตัวหลังจากนี้ ทั้ง 35 คน ซึ่งทีมงานโค้ชจะเน้นไปที่เรื่อง กล้ามเนื้อ, สรีระ, เทคนิค และ แทคติก ที่จะเข้ากับฟุตซอลสมัยใหม่ เพื่อยืนหยัดในระดับเอเชียให้ได้”
“ถ้าพูดถึงอดีตในรุ่นของ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ที่เราสร้างขึ้นมา เขาเคยเข้าสู่ระบบทีมชาติไทยตั้งแต่อายุ 16-17 ปี ซึ่งในยุคนั้นเรายังไม่มีทัวร์นาเมนต์ ยู16 ที่เป็นจริงเป็นจังในลักษณะนี้ และ วันนี้การสร้างทีม ยู16 เราได้วางอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะทำให้โครงสร้างตรงจุดยิ่งกว่าเดิม”
สำหรับรายชื่อผู้เล่นทีมฟุตซอลเยาวชน16ปีทีมชาติไทยที่จะมีการประกาศรายชื่อ 35 คน เพื่อที่จะนำมาคัดตัว สำหรับการเฟ้นหาผู้เล่นที่เข้าระบบกับทีมชาติไทยชุดนี้ โดยจะมีการประกาศรายชื่อในวันพุธที่ 20 ส.ค.68 ต่อไป