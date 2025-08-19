ออสมาร์ ไม่หวันบุรีรัมย์ปรับทัพเยอะ ยันสเกาต์สลังงอร์ ลั่นประเดิมคว้าชัยศึกอาเซียน
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน รายการ “SHOPEE CUP 2025/26” กลุ่มเอ นัดแรก “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่า มีคิวเปิดบุรีรัมย์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “ยักษ์แดง” สลังงอร์ เอฟซี รองแชมป์ซุปเปอร์ลีก มาเลเซีย ซึ่งจะฟาดแข้งกันในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568 คิกออฟเวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ช่อง 32, AIS PLAY และYouTube : BG Sports
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ห้องแถลงข่าวสนามบุรีรัมย์ สเตเดียม ได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันของทั้ง 2 ทีม โดย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มี ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้าตัวเก่ง เข้าร่วมงานแถลงข่าว
ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับหน้าที่โค้ชของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในเกมฟุตบอลระดับนานาชาติ อีกครั้ง ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีช่วงปรีซีซั่นที่ดี แต่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเรายังคงมีการบ้านหลายอย่างที่ต้องปรับให้ทีมดีขึ้น แน่นอนว่าการเล่นในบ้านเกมพรุ่งนี้เราไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากเก็บ 3 คะแนน เพื่อแฟนบอล หวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาเชียร์พวกเราเต็มสนาม
ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้น แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะต่างชาติเกือบทั้งหมด พร้อมขนาดไหนกับการสู้รายการระดับนานาชาติ กุนซือปราสาทสายฟ้า ตอบว่า “แน่นอนผมไม่ได้หวังแค่รายการ SHOPEE CUP นี้ แต่ความคาดหวังของทีมในปีนี้ค่อนข้างสูงในรายการระดับนานาชาติ อย่างที่ผมบอกไปตอนนี้เป็นช่วงต้นฤดูกาลเราต้องใช้เกมการเล่นในการปรับนักเตะให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น เราต้องใช้เวลาในการเล่นร่วมกัน นักเตะจะได้มีความเข้าใจกัน และกันมากยิ่งขึ้น มันจะได้ผลงาน และผลการแข่งขันที่ดี”
ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา เราทำการบ้านคู่แข่งอย่าง สลังงอร์ เอฟซี มามากน้อยขนาดไหน เพราะเขามีนักเตะไทย และคริกอร์ โมราเอส อดีตนักเตะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมทีมอยู่ สลังงอร์ เอฟซี ก็คล้ายๆ กับเรา เพราะเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลเกมอย่างเป็นทางการแค่ 3 เกม เท่าที่เราทำการบ้านมาเขาเล่นหลัง 5 คน กองกลาง 4 คน มันค่อนข้างที่จะเจาะยาก แต่เกมนี้เราต้องครองบอลให้ดี และไม่เสียบอลง่าย คุมจังหวะการเล่นโต้กลับของคู่แข่งให้ได้
“การเปลี่ยนแปลงทีมของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เราคนนอกมองอาจจะเป็นเรื่องแปลก แต่ในมุมของคนในมันคือการเปลี่ยนแปลงให้ทีมดีขึ้น และเราจะมีออฟชั่นในการเล่นระหว่างทีมมากขึ้น มันจะทำให้ทีมของเรามีคุณภาพการเล่นที่ดีขึ้น ต้องยอมรับว่าไม่ใช่งานง่ายในเรื่องการจัดการทีม แต่เราต้องหาทาง หาออฟชั่น 11 ผู้เล่นคนแรกที่ดีที่สุดของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา กล่าวปิดท้าย
ส่วน “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด กล่าวความคาดหวังในเกมนี้ รวมถึงการป้องกันแชมป์รายการนี้ว่า แน่นอนเราเป็นแชมป์เก่า เราก็ต้องการที่จะรักษาแชมป์รายการนี้ไว้อยู่แล้ว ไม่ใช่แค่รายการนี้ แต่รวมถึงถ้วยในประเทศ เราอยากจะรักษาถ้วย SHOPEE CUP เอาไว้ให้อยู่ที่บุรีรัมย์ต่อไป
“ผมก็ดีใจนะครับที่จะได้เจอนักเตะไทยทั้ง พิชา อุทา และเควิน ดีรมรัมย์ รวมถึงและคริกอร์ โมราเอส นักเตะไทยเราเคยซ้อมด้วยกันในทีมชาติไทย และเจอกันในเกมไทยลีก คงมีโอกาสได้พูดคุยกัน แต่เรื่องในสนามเราต้องเต็มที่ทั้ง 2 ทีม และอย่าง คริกอร์ เพื่อนร่วมทีมเก่า เรารู้ว่าเขามีศักยภาพมากขนาดไหน เราก็ต้องทำการบ้าน และระมัดระวังเรื่องการเล่นโต้กลับ ผมจะพยายามทำงานร่วมกับทีมมากที่สุด เชื่อว่าเกมพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุก เชื่อว่าเกมพรุ่งนี้แฟนบอลจะเข้ามาเต็มสนาม เพราะเป็นเกมแรกของเราในบ้าน ก็อยากฝากทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พวกเรา เชื่อว่าเกมพรุ่งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของถ้วยใบนี้ เราจะเก็บ 3 คะแนนให้ได้”