อิเคดะ รับทีมแข้งสาวไทยขาดประสบการณ์ เร่งปรับจุดผิดพลาดพุ่งเป้าสู่ซีเกมส์
ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 นัดชิงอันดับที่สาม โดยทัพชบาแก้ว พ่าย ทีมชาติเวียดนาม 1-3 จบอันดับที่ 4 ของศึกชิงแชมป์อาเซียน 2025
ฟูโตชิ อิเคดะ กล่าวว่า แสดงความยินดีกับทีมชาติเวียดนามในเกมนัดนี้ ทีมของเราเป็นทีมทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อย ยังคงต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่อยข้างมาก เราจะต้องแก้ไขและพัฒนาทีมกันต่อไป
“ในซีเกมส์ช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ เรายังมีเวลาก่อนที่จะถึงทัวร์นาเมนต์นั้น เราจะต้องพยายามเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราไปแข่งในซีเกมส์ เพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จ ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ทีมในอาเซียนที่พัฒนาขึ้นมา แต่ฟุตบอลหญิงทั่วโลกกำลังพัฒนาขึ้นมาเหมือนกัน”
กุนซือชบาแก้วกล่าวอีกว่า เราต้องการที่จะเตรียมทีมในวันข้างหน้าให้มากที่สุด เพื่อทำให้ศักยภาพของเราพัฒนาและประสบความสำเร็จต่อไป ทีมชุดนี้ยังมีเวลาพัฒนาและปรับปรุงจนกว่าจะถึงการแข่งขันซีเกมส์ เรายังมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไข เราจะเตรียมทีมให้เต็มที่ เพื่อที่จะแข็งแกร่งกว่าเดิมในอนาคต
สำรับ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เวลา 14.55 น. โดยหลังจากนี้สต๊าฟโค้ชจะร่วมประชุมกับผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไป รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้