101 เยาวชนหญิง ภาคเหนือ ร่วมคัดเลือก โครงการ Talent ID ค้นป่าหาชบาแก้ว

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า จัดกิจกรรม ค้นป่าหาชบาแก้ว อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่สอง ด้เดินหน้าต่อเนื่องในโซนที่ห้า ที่ ภาคเหนือ ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อหาช้างเผือก มาติดทัพ ชบาแก้ว ยู-17 เพื่อสานฝันในการไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ครั้งแรก

กิจกรรมในครั้งนี้ นำโดย ทรงยศ กลิ่นศรีสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมฯ, หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, เจนจิรา ตาวงค์ ผู้ฝึกสอนประจำภูมิภาค

ซึ่งในการคัดนักกีฬาผ่านหลักเกณฑ์ T+MASC โดยแบ่งการคัดเลือกแต่ละโซนเป็น 2 วัน มีกระบวนการการคัดเลือก โดยวันแรกจะเริ่มการใช้ระบบ แบ่งนักกีฬาออกเป็น 7 คน โดยแบ่งตามตำแหน่งของนักกีฬา และทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม จะได้ลงสนามขั้นต่ำคนละ 2 เกม และคัดนักกีฬาให้เหลือขั้นต่ำ 33 คน

หลังจากนั้น ในวันที่สอง จะมีคัดเลือกนักกีฬาโดยใช้ระบบ 11 v 11 และลงสนามขั้นต่ำคนละ 60 นาที เพื่อตัดเกรดนักกีฬาทั้งหมด พร้อมบันทึกวีดีโอ เพื่อวิเคราะห์ฟอร์มการเล่น รวมถึงบันทึกสถิติรายบุคคลผ่าน GPS

หลังจากนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะเดินหน้าต่อไปที่โซนที่ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (โซนภาคใต้) ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม เพื่อค้นป่าหาชบาแก้ว ต่อไป

หลังจาก การคัดเลือกรอบภูมิภาคทั้ง 7 โซน ในกิจกรรม “FIFA TDS Talent ID Women 2025” โครงการค้นป่าหาชบาแก้วเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดทางสมาคมฯ จะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมด จากการสเกาท์ฟอร์มนักกีฬา และการดูวิดิโอย้อนหลัง ไปหารือเพื่อคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ 44 คน พร้อมทั้งประกาศรายชื่อ 44 คนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกสู่แคมป์ทีมชาติในช่วงเดือนกันยายน 2568 นี้