ชบาแก้วยู-16 ประเดิมสวมชุดแดงดวลออสเตรเลีย ศึกชิงแชมป์อาเซียน
สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี 2025 ที่ห้องประชุม ภายใน โรงแรมโซโล พารากอน เมือง สุราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
การประชุมในครั้งนี้พูดถึงกฏ ระเบียบของ การแข่งขันที่ทุกทีมจะต้องปฏิบัติตาม โดยมีตัวแทนของทั้ง 9 ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมด้วยฝ่ายจัดการแข่งขัน และฝ่ายอื่นๆ เข้าร่วมประชุม
สรุปการประชุม
– ทีมชาติไทย จะสวมชุดแดง ผู้รักษาประตู สีเขียว ในเกมที่จะพบกับ ออสเตรเลีย ในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่ม
– ทีมชาติไทย จะสวมชุดสีน้ำเงิน ผู้รักษาประตู สีเหลือง ในเกมที่จะพบกับ สิงคโปร์ ในเกมที่สองของรอบแบ่งกลุ่ม
– การเปลี่ยนตัวจะสามารถทำได้ทั้งหมด 5 คน และเปลี่ยนได้ 3 ครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่ง
– การเปลี่ยนตัว ในกรณีพิเศษ (Concussion) ในกรณีที่ผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ อีกฝ่ายจะได้สิทธิ์เพิ่มเติมด้วย
– การแข่งขันจะไม่มีการนำเทคโนโลยีวีเออาร์มาใช้
– การแข่งขันในคู่แรกที่แข่งขันในเวลา 15.30 น. จะมีคูลลิ่งเบรกทั้งสองครึ่ง และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ตัดสิน
– ในกรณีที่ผู้เล่นได้รับใบแดง จะถูกแบนจากการแข่งขันนัดต่อไป ทันที หรือหากได้รับใบเหลืองครบ 2 ใบจะถูกแบนในเกมนัดต่อไปทันที และจะมีการล้างใบเหลืองหลังจบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
– ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม หากมีสองทีมที่มีแต้มเท่ากัน จะดูที่ เฮด ทู เฮด ก่อนประตูได้เสีย
– การหาอันดับ 2 ที่ดีที่สุด จะวัดจากแต้ม ตามด้วยประตูได้เสีย, ประตูได้ และ คะแนนแฟร์เพลย์ของทั้งสองทีม ตามลำดับ
– การแข่งขันรายการนี้ จะมีการนำกฏ กติกา ใหม่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบของ IFAB ฤดูกาล 2025/26 มาใช้งานทันที อาทิ การถือบอลของผู้รักษประตู จะต้องไม่เกิน 8 วินาที มิฉะนั้นจะเสียลูกเตะมุมให้กับฝ่ายตรงข้ามทันที เป็นต้น
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชบาแก้ว ยู-16 อยู่กลุ่มซี ร่วมกับ สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย โดยโปรแกรมการแข่งขัน นัดแรก วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 15.30 น. พบ ออสเตรเลีย ที่ศรีเวดารี สเตเดียม / นัดสอง วันที่ 25 สิงหาคม เวลา 19.30 น. พบ สิงคโปร์ ที่ ศรีเวดารี สเตเดียม