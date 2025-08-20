ธิดารัตน์ ยันไม่กดดันแข้งชบาแก้วยู-16 แต่ย้ำเป้าหมายคือแชมป์อาเซียน
สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี 2025 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มซี ที่ห้องประชุม ภายใน โรงแรมโซโล พารากอน เมือง สุราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ยู-16 พร้อมด้วยเฮดโค้ชของ ออสเตรเลีย และ สิงคโปร์
ภายในงานแถลงข่าวโค้ชมิ่ม กล่าวว่า “เราฝึกซ้อมกันมาอย่างดี และอยากให้เด็กๆ ทำให้ดีที่สุด ทั้งในเกมแรก รวมถึงเกมอื่นๆ ในการแข่งขันรายการนี้”
“เราพยายามไม่กดดันเด็ก เพราะอยากให้เขาเล่นฟุตบอลให้สนุกที่สุด พยายามพัฒนาตัวเอง ทำเต็มที่อยู่เสมอ เป้าหมายของเราแน่นอนว่าอย่างที่พูดไป เราต้องการเป็นแชมป์ แต่ก็ต้องพยายามควบคู่กับการพัฒนานักเตะ และส่งต่อไปยังรุ่น ยู-20 และชุดใหญ่ในอนาคตต่อไป”
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชบาแก้ว ยู-16 อยู่กลุ่มซี ร่วมกับ สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย โดยโปรแกรมการแข่งขัน นัดแรก วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 15.30 น. พบ ออสเตรเลีย ที่ศรีเวดารี สเตเดียม / นัดสอง วันที่ 25 สิงหาคม เวลา 19.30 น. พบ สิงคโปร์ ที่ ศรีเวดารี สเตเดียม