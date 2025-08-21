อนุฯกีฬาวุฒิสภา พร้อมผลักดันผู้ตัดสินฟุตบอลไทย มีความมั่นคงทางอาชีพและสวัสดิภาพ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายจำลอง อนันตสุข สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน ในการประชุมอนุกรรมาธิการด้านการกีฬา เพื่อศึกษาปัญหาวงการผู้ตัดสินฟุตบอล และหาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผู้ตัดสินฟถตบอลไทย ให้เทียบมาตรฐานสากล โดยมีนายไชยวัฒน์ กันสุธา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เข้าชี้แจงและให้ข้อมูล
นายจำลอง เปิดเผยว่า แม้สมาคมฯ ภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ จะช่วยเคลียร์หนี้สะสมไปกว่า 500 ล้านบาทแล้ว แต่การพัฒนาผู้ตัดสินยังขาดงบประมาณ โดยเฉพาะการอบรมผู้ตัดสิน VAR รุ่นใหม่ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึงคนละ 50,000 บาท เพื่อทดแทนผู้ตัดสินอาวุโสที่กำลังจะเกษียณถึง 7–8 คน
นอกจากนี้ ปัญหารายได้ของผู้ตัดสินยังเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นครู ทหาร ตำรวจ หรือพนักงานเอกชน การทำหน้าที่ผู้ตัดสินถือเป็นรายได้เสริม โดยผู้ตัดสินไทยลีก 1 ได้ค่าตัดสินแมตช์ละ 13,000 บาท ขณะที่ผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่ VAR ได้เพียง 8,500 บาท
คณะอนุกรรมาธิการฯ ยืนยัน จะผลักดันการจัดสรรงบประมาณ พร้อมมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทย ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติและเพื่อให้วงการลูกหนังไทย ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน