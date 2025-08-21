ส.บอลประกาศรายชื่อ 35 แข้งโต๊ะเล็ก ร่วมคัดตัวชุดยู-16 ลุยศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย “บิ๊กป๋อม”อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดฯ ประกาศรายชื่อ 35 นักฟุตซอลเพื่อเตรียมคัดตัวเฟ้นหาผู้เล่นที่ดีที่สุดสำหรับการติดทีมฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ภายใต้การคุมทัพของ เอลอย อลอนโซ่ กุนซือใหญ่ และ “โค้ชตั้ม” ภัฏ ศรีวิจิตร เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน โดยมี บัญชา หุ่นไทย ทำหน้าที่ผู้จัดการทีม สำหรับการเตรียมสู้ศึก เอเชียน ยูธ เกมส์ 2025 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม
โดยการเก็บตัวดังกล่าว เอลอย อลอนโซ่ กุนซือใหญ่จะมีแผนในการเรียกนักเตะทั้ง 35 คน ร่วมคัดตัว 4 วัน ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกต่อไป
สำหรับรายชื่อนักฟุตซอลทั้ง 35 ราย มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. เจนสัน สยาม จาคอบส์ โรงเรียนปทุมคงคา
2. พัชรพล กระจ่างสด โรงเรียนทวีธาภิเศก
3. ธนากร สาสงคราม โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
4. กรวิชณ์ สังข์ทองดี โรงเรียนราชวินิต บางเขน
5. ธนกฤต พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ผู้เล่นแนวรับ
6. ธนภพ สุเนตร โรงเรียนราชวินิตมัธยม (บลูเวฟ ชลบุรี)
7. ธนวรรธน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม
8. วชิรวิทย์ มนูญผล โรงเรียนราชวินิต บางเขน
9. เกียรติประวุฒิ ศาลางาม โรงเรียนราชวินิต บางเขน
10. ณัฐพงษ์ โพธิกรพัฒน์ โรงเรียนทวีธาภิเศก
11. ณัฐภัทร จันทร์หับปะ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
12. อิทธิพล บุญช่วย โรงเรียนปทุมคงคา
13. กิติธร นาสําแดง โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ผู้เล่นแนวรับและริมเส้น
14. จิรวัฒน์ สังข์โสม โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ผู้เล่นริมเส้น
15. นราวิชญ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม
16. ธนวัฒน์ ใจเพ็ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
17. นันธิวัฒน์ คํามุงคุณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
18. รชต จิเมฆ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
19. พีรภัทร นาคน้อย โรงเรียนราชวินิต มัธยม
20. กรวิชญ์ ว่องการไถ่ โรงเรียนราชวินิต บางเขน
21. ธีรภัทร วงษ์กฤษณ์ โรงเรียนปทุมคงคา
22. ฮากีม อาแว โรงเรียนปทุมคงคา
23. ภาณุพงษ์ พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
24. เมธี ทั่งทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์
25. รุ่งตะวัน โททํา โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
26. ธีรเดช เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6
27. ณวัฒน์ พุ่มแก้ว โรงเรียนราชวินิต มัธยม
28. ศักดา พลชะริน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ผู้เล่นหน้าเป้าและริมเส้น
29. บุญฤทธิ์ เพ็ชรเทียม โรงเรียนราชวินิต มัธยม (บลูเวฟ ชลบุรี)
30. อชิรายุ สกุลศรีประเสริฐ โรงเรียนทวีธาภิเศก
31. รัฐวิชญ์ ศรีรักษา โรงเรียนราชวินิต บางเขน
ผู้เล่นหน้าเป้า
32. ธาวิน ทานเจือ โรงเรียนราชวินิต บางเขน
33. ปุณโณ หวังศิลปคุณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม (บลูเวฟ ชลบุรี)
34. ชินวุฒิ สิงห์ทา โรงเรียนปทุมคงคา
35. อชิตะ ศรีจุ๋ย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
สำหรับการคัดตัวในวันแรก จะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคมที่ชั้น 2 อาคาร FA THAILAND เวลา 08:00 น.