ยศกร ย้ายซบ ฮั่วกัง ทีมสิงคโปร์ ต้องลุ้นรับใช้ ช้างศึก ลุยซีเกมส์
“ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี บรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัว “มิกซ์” ยศกร บูรพา ดาวเตะดีกรีทีมชาติไทย ย้ายไปร่วมทีม ฮั่วกัง ยูไนเต็ด สโมสรในศึก เอส ลีก ประเทศ สิงคโปร์ ด้วยสัญญายืมตัว เป็นระยะเวลา 1 ฤดูกาล
การย้ายทีมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะได้มีโอกาสในการลงสนามที่ต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์การค้าแข้งในต่างประเทศ
ซึ่งสโมสร ชลบุรี เอฟซี เชื่อมั่นว่า ยศกร บูรพา จะสามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับต้นสังกัดใหม่ พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่า เพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับ สโมสร ชลบุรี เอฟซี ในอนาคต
สำหรับ ยศกร นั้น ยังถือเป็นกำลังหลักของกองหน้าทีมชาติไทย ชุด 23 ปี ที่เตรียมจะแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ในต้นเดือน กันยายนนี้ และ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในเดือนธันวาคม
ในส่วนของซีเกมส์ นั้น แม้ในช่วงเดือนธันวาคม ไม่ใช่ “ฟีฟ่าเดย์” สโมสร มีสิทธิ์ไม่ปล่อยตัว อย่างไรก็ตาม เอสลีก สิงคโปร์ พักฤดูกาลในเดือนธันวาคมพอดี โดย เอสลีก จะแข่งนัดสุดท้าย ก่อนพัก วันที่ 26 ตุลาคม และจะเตะอีกครั้ง วันที่ 9 มกราคม 2569