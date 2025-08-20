อิเคดะ เชื่อ ชบาแก้ว ได้ประสบการณ์เพียบ แม้จบที่ 4 อาเซียน เร่งพัฒนาก่อนถึงซีเกมส์
“ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เดินทางกลับถึงประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเสร็จภารกิจการแข่งขัน ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม โดยทีมชบาแก้ว จบการแข่งขันด้วยการเป็นอันดับ 4
ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวว่า หากมองเฉพาะผลลัพธ์เราจบด้วยอันดับที่สี่ คงเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าพอใจมากเท่าไหร่ แต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือการพัฒนาของผู้เล่น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทีมในตอนนี้
“อย่างที่เรารู้กันและได้เคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าทัวร์นาเมนต์นี้ไม่อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ทำให้เราไม่ได้ผู้เล่นที่อยู่กับสโมสรต่างประเทศมาร่วมทีม รวมไปถึงผู้เล่นจากสโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเชีย ที่ต้องไปแข่งรายการสโมสรชิงแชมป์เอเชีย ดังนั้นผู้เล่นของเราในรายการนี้จึงเป็นนักเตะอายุน้อย แต่เราพยายามปรับความเข้าใจในแท็คติกให้มากขึ้น และได้ใช้ระบบของทีมที่ซ้อมกันมาลงไปเล่นตลอดห้าแมตช์ในรายการนี้ ผมเชื่อว่าผู้เล่นของเราได้ประสบการณ์มากมายจากการแข่งขันโดยเฉพาะการเจอกับเวียดนามเจ้าภาพที่มีแฟนบอลเข้ามาเยอะ และการปรับแทคติกในการเจอคู่แข่งแต่ละชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้พัฒนาในส่วนนี้ด้วย”
“สิ่งที่ผมได้บอกกับผู้เล่นไปคือเรื่องของทักษะและความฟิตที่ต้องเพิ่มเติมในช่วงสามเดือนนี้ก่อนจะถึงซีเกมส์ ซึ่งช่วงเวลาหลังจากนี้เราจะมีเกมนานาชาติที่เป็นฟีฟ่าเดย์ในการลองอะไรหลายๆ อย่างก่อนที่จะถึงซีเกมส์ เพื่อเป็นการพัฒนาทีมให้พร้อมที่สุด ทีมฟุตบอลหญิงของเราอยู่ในขั้นที่กำลังพัฒนา อยากให้แฟนบอลทุกคนสนับสนุนเราต่อไป และขอบคุณที่เชียร์มาตลอด”
สำหรับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะมีการประชุมวางแผนเก็บตัวต่อเนื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์หลังจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม ต่อไป