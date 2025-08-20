ชนาธิปเหมา2! บีจี พลิกแซงชนะ กงอัน 2-1 เปิดหัวถ้วยสโมสรอาเซียน
“เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมดังจากไทยลีก พลิกสถานการณ์กลับมาแซงเอาชนะ กงอัน ฮานอย รองแชมป์เก่า จากวีลีก เวียดนาม 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “ชอปปี้ คัพ 2025/26” รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดแรก ที่ทรู บีจี สเตเดียม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
เกมครึ่งแรกเดินทางถึงนาที 20 อลัน กราฟิเต ดาวเตะตัวเก่งของทีมเยือนส่งบอลตุงตาข่ายให้กง อัน ฮานอย ขึ้นนำก่อน 1-0 แถมนาที 43 มาเธอุส ฟอร์นาซารี ดาวเตะเจ้าถิ่นโดนใบแดงไล่ออกทำให้บีจีเหลือผู้เล่น 10 คน
จากนั้นครึ่งเวลาหลังนาที 58 ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางตัวเก่งของเดอะ แรบบิทได้ยิงในกรอบเขตโทษพาเจ้าถิ่นตามตีเสมอ 1-1 กระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ชนาธิปยิงไกลให้บีจีกลับมาชนะหวุดหวิด 2-1 เก็บ 3 แต้มได้สุดมัน
ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเอ ที่ช้าง อารีนา “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ไทยลีกเปิดรังรับมือสลังงอร์ จากซูเปอร์ลีก มาเลเซีย เกมนี้แม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ปรากฏว่าบุรีรัมย์ต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บจึงตามตีเสมอ 1-1 แบ่งแต้มกันไป