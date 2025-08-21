กมธ.ฟอกเงิน ติดตามคดีนครศรี ยูไนเต็ด โยงเว็บพนัน ชี้ต้องตอบสังคมด้วยความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร จัดประชุมเพื่อติดตามข้อเท็จจริง กรณีอดีตประธานสโมสรฟุตบอล นครศรียูไนเต็ด ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการฟอกเงินจากเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์และปรากฏข้อสังเกตเกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ ทั้งที่ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องชัดเจน
การประชุมครั้งนี้นำโดยนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานกรรมาธิการ พร้อมด้วยรองประธานฯ นายดนุพร ปุณณกันต์ และ นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ และกรรมาธิการร่วมกว่า 15 คน โดยมีผู้แทนจากอัยการสูงสุด
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินคดีดังกล่าว
ที่ประชุมได้เน้นย้ำว่า กรณีนี้มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของสังคม เพราะเป็นหนึ่งในคดีที่ประชาชนจับตา
ทั้งในด้านความชัดเจนของพยานหลักฐาน เส้นทางการเงิน และการอายัดทรัพย์สินที่ควรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยไม่มีอคติ
เมื่อเทียบคดีนครศรี ยูไนเต็ด กับ ลำพูน วอริเออร์ เหตุใดคดีหนึ่งอายัดทรัพย์ 600 ล้าน แต่อีกคดีกลับนิ่งสนิท
คดีอดีตประธานสโมสรลำพูน วอริเออร์ พบการดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 221 รายการ มูลค่ารวม 671,354,974.93 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปปง. ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ขณะที่ในคดีของ อดีตประธานสโมสรนครศรี ยูไนเต็ด แม้จะมีพฤติการณ์เชื่อมโยงเว็บพนันในลักษณะคล้ายกัน กลับยังไม่มีการอายัดทรัพย์ หรือความคืบหน้าทางกฎหมายที่ชัดเจน โดยที่ประชุมได้สอบถามต่อผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
1.สาเหตุที่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแตกต่างจากความเห็นพนักงานสอบสวน ในประเด็นใดบ้าง
2.ในสำนวนเรื่องนี้ พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่า ผู้ต้องหากระทำผิดตามข้อกล่าวหา ในประเด็นใดบ้าง
3.พยานหลักฐานสำคัญในสำนวนการสอบสวน ที่ยืนยันว่าการกระทำผิดมีอะไรบ้าง
4.ความเห็นของพนักงานอัยการที่สั่งไม่ฟ้องนั้น อ้างหลักฐานและเหตุผลอะไรบ้าง สามารถรับฟังหักล้างหลักฐานและเหตุผลของพนักงานสอบสวนได้ในทุกประเด็นหรือไม่
5.เหตุผลของผู้บัญชาการภาคที่โต้แย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้น เหมือนหรือแตกต่างจากความเห็นของพนักงานสอบสวนที่ความเห็นควรสั่งฟ้องในสำนวนการสอบสวน
6.กรณีการจับกุมนายชนนพัฒ นาคสั้ว ทั้งสามคดี พนักงานสอบสวนได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. ทั้งสามเรื่องหรือไม่อย่างไร และได้มีการติดตามผลการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. หรือไม่อย่างไร
7.ได้มีการสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ผู้ถือครองทรัพย์สิน (ในส่วนของเส้นทาง ทางการเงิน หรือไม่ อย่างไร)
8.ในกรณีหากพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทางตำรวจต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรจนสิ้นกระบวนการและปัจจุบันผลการดำเนินการทั้งสามคดีอยู่ในขั้นตอนไหน หรือมีเหตุขัดข้องในส่วนไหนหรือไม่อย่างไร
และได้สอบถามต่อผู้แทนจากอัยการสูงสุด
1.คดีนี้หลังจาก ผบ.ตร.มีความเห็นแย้งความเห็นสั่งไม่ฟ้องของอัยการเจ้าของสำนวนแล้ว กระบวนการตามกฎหมายต่อไปเป็นอย่างไร
2.กระบวนการก่อนการสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด ต้องผ่านการกลั่นกรองของหน่วยงานใดในสำนักงานอัยการสูงสุดอีกหรือไม่ ถ้ามี หน่วยงานที่กลั่นกรองก่อนถึงอัยการสูงสุดมีหน่วยงานใดบ้าง และมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณาในขั้นตอนเหล่านี้ไว้ด้วยหรือไม่ อย่างไร
3.ในคดีนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ และตามกฎหมายอัยการสูงสุดมีหน้าที่ชี้ขาดความแตกต่างในความเห็นของพนักงานอัยการเจ้าของและความเห็นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อยากทราบว่า หากอัยการสูงสุดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในความเห็นของอัยการสูงสุดนั้นจะต้องหักล้างความความเห็นและพยานหลักฐานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในทุกประเด็นหรือไม่ และหากไม่หักล้างความเห็นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในทุกประเด็นแล้ว คำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุด จะถือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ตัวแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอัยการสูงสุดได้ตอบคำถามเกียวกับคดีดังกล่าวโดย พล.ต.ต.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ ผู้บังคับการอำนวยการ บช (สอท) พ.ต.อ.วรชาติ รสจันทน์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา (รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา)ภาค 9 และเจ้าหน้าที่จากอัยการสูงสุด โดยมีนาย ธนวรรษ ว่องไวทวีวงศ์ อัยการอวุโส, นายสุเทพ เยี่ยมศิริ อัยการผู้เชี่ยวชาญ, นายประทีป ศุภวิบูลย์ผล สนง.อัยการ ภาค 9
สำหรับคดีดังกล่าวต้องแยกเป็นสองคดี คดีแรกเป็นคดีของประธานสโมสรฟุตบอลลำพูน วอริเออร์ มีคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.157 /2567 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวส่วนคดีของทางอดีตประธานสโมสรฟุตบอลนครศรี ยูไนเต็ด ได้แจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.การพนันออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และสั่งฟ้องต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดสงขลามีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง อดีตประธานสโมสรฟุตบอลนครศรียูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาและติดตามส่วนไหนเสร็จสิ้นก็ได้ดำเนินการส่งไปแล้วส่วนที่ยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังต้องรอยังไม่ยืนยัน
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวสรุปว่า วันนี้คำตอบชัดเจนยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด อย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุม คือ ความเห็นไม่ฟ้องของอัยการซึ่งขัดแย้งกับความเห็นของพนักงานสอบสวน ที่เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ เห็นพ้องกันว่าการที่อัยการมีความเห็น “ไม่ฟ้อง” โดยไม่สามารถชี้แจงเหตุผลเชิงลึกต่อสาธารณะได้ อาจทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการพิจารณาคดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คณะ กมธ . ยังคง”ยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ยืนหยัดข้างประชาชน”
คณะกรรมาธิการฯ ระบุว่า เราจะไม่ปล่อยให้คดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อศรัทธาของสังคมถูกกลบเงียบ กมธ.ชุดนี้จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส สร้างสรรค์ และกล้าชนกับทุกอิทธิพลเพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย และไม่มีคดีใดควรถูกละเลย
คณะกรรมาธิการฯ ยังได้ย้ำหลักการสำคัญว่า การฟอกเงินเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วย “เปลี่ยนเงินผิดกฎหมายให้กลายเป็นเงินสะอาด” ซึ่งหากปล่อยผ่าน ย่อมเท่ากับเปิดช่องให้ขบวนการอาชญากรรมเติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้น ทุกคดีที่มีมูลความเชื่อมโยงกับฟอกเงินจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ไม่ว่าจะมีเบื้องหลังเป็นใครก็ตาม