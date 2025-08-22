แบโผรายชื่อ 26 นักเตะทีมชาติไทย U23 เตรียมทำศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 26 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก (2026 AFC U-23 Asian Cup qualification) ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2568 ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชวัง” นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โดยรายชื่อ 26 นักเตะ ประกอบด้วย
ผู้รักษาประตู
ศุภณัฐ สุดาทิพย์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ณรงศักดิ์ เนื่องวงษา สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด
ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสร พัทยา ยูไนเต็ด
ศรวัสย์ โพธิ์สมัน สโมสร สงขลา เอฟซี
กษิดิ์เดช รุ่งกิจวัฒนานุกูล สโมสร บางกอก เอฟซี
กองหลัง
ภัทรพล ศึกษากิจ สโมสร สุโขทัย เอฟซี
พลเอก มณีกร สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
วาริส ชูทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ชนภัช บัวพันธ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ชานนท์ ทำมา สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
สพล น้อยวงศ์ สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
ธนชัย นาถธนกุล สโมสร นครศรี ยูไนเต็ด
กองกลาง
สิทธา บุญหล้า สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
ชัยพล อดทน สโมสร สุโขทัย เอฟซี
เสกสรรค์ ราตรี สโมสร ระยอง เอฟซี
คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
อิคลาส สันหรน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
สงครามสมุทร น้ำผึ้ง สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
สิรภพ วันดี สโมสร ชลบุรี เอฟซี
ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก
กองหน้า
เจะฮานาฟี มามะ สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
อับดุลเราะห์มาน กีรานี เอสซาดี สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี
ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี
ยศกร บูรพา สโมสร HOUGANG UNITED
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ที่ ธารา พาร์ค รีโซเทล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. และจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนาม ยามาโอกา ฮานาซากะ อคาเดมี 1 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 และจะมีการคัดเลือกรายชื่อให้เหลือ 23 คน ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ต่อไป
การแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว ทีมชาติไทย U23 อยู่กลุ่ม F ร่วมกับ มาเลเซีย, เลบานอน และ มองโกเลีย โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
ไทย U23 พบ มองโกเลีย U23
วันที่ 3 กันยายน 2568
เวลา 19.30 น.
เลบานอน U23 พบ ไทย U23
วันที่ 6 กันยายน 2568
เวลา 19.30 น.
ไทย U23 พบ มาเลเซีย U23
วันที่ 9 กันยายน 2568
เวลา 19.30 น.
สำหรับการแข่งขันรายการนี้ จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม 2569 ต่อไป