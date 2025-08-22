งานงอก! ทรู บีจี สเตเดียม ยกเลิกสนามจัดยู-23 รอบคัดเลือก 1 สัปดาห์ก่อนเตะ ส.บอลวุ่นหาสนามใหม่
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน ซึ่งเดิมทีวางสนามแข่งขันเอาไว้ที่ ทรู บีจี สเตเดียม นั้น ทว่าล่าสุดทางสนามได้แจ้งต่อสมาคมฯ ว่าไม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ได้เดินทางตรวจสนามและประกาศยืนยันว่า ประเทศไทย จะใช้สนาม ทรู บีจี สเตเดียม เป็นสนามหลักในการจัดการแข่งขันของกลุ่มเอฟ ซึ่งมี มาเลเซีย, เลบานอน และมองโกเลีย ร่วมแข่งขัน ซึ่งได้รับทราบแผนการต่างๆ และมีการเตรียมพร้อมทั้งที่พักและสนามฝึกซ้อมในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ทว่าเมื่อเหลือเวลาอีกแค่ 1 สัปดาห์เท่านั้น ทางทรู บีจี สเตเดียม ได้แจ้งต่อสมาคฯ ว่าสนามไม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส่งผลกระทบให้สมาคมฯ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและแจ้งไปยัง เอเอฟซี ถึงเรื่องดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะสามารถขอเปลี่ยนสนามแข่งขันได้หรือไม่ และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยได้
โดย ขั้นตอนต่างๆ สมาคมฯ จะต้องดำเนินการหาสนามแข่งใหม่ และส่งเรื่องไปยังเอเอฟซี หรือ อาจต้องเชิญผู้แทนจากเอเอฟซี เดินทางเข้ามาตรวจสนามใหม่อีกครั้ง เมื่อได้รับการอนุมัติ จะต้องแจ้งทุกทีมที่เข้าแข่งขันให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากสนามไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อาจส่งผลกระทบต้องย้ายโรงแรมที่พัก สนามฝึกซ้อม ซึ่งด้วยระยะเวลาที่จำกัดอาจต้องลุ้นการพิจารณาของเอเอฟซีว่าจะชี้ขาดอย่างไร
ทั้งนี้ ทีมชาติไทย ยู-23 อยู่กลุ่ม F ร่วมกับ มาเลเซีย, เลบานอน และ มองโกเลีย โดยการแข่งขันรายการนี้ จะนำแชมป์กลุ่ม ทั้ง 11 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่มีผลงานที่ดีที่สุด 4 จาก 11 กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่จะทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7-25 มกราคม ต่อไป