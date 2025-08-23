ลูกเจี๊ยบสายฟ้า ผงาดคว้าแชมป์ Mikasa U12 สมัยที่ 2
การแข่งขันฟุตบอล “Mikasa U12 International Youth Cup 2025” ที่สนามซอคเกอร์ฟิลด์ รร.อัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคมที่ผ่านมา แชมป์ตกเป็นของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี ที่เอาชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จังหวัดภูเก็ต ไปด้วยสกอร์ 4 – 1 ส่วนอันดับ 3 เป็น ชลบุรี อะคาเดมี (ใจฟ้า) ที่เอาชนะ วิส อะคาเดมี่ 5-0
ส่วนผลการจัดอันดับอื่นๆดังนี้ อันดับ5 ชลบุรีซอคเกอร์สคูล อันดับ 6 PSU สุราษฎร์ธานี อันดับ 7 รร.อัสสัมชัญศรีราชา อันดับ 8 รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี อันดับ 9 รร.นานาชาติแอสคอต อันดับ 10,11 วันคิวชู A,B
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ธีรทัศน์ เกษมณี ผู้ช่วยหัวหน้างานนักกีฬาโครงการพิเศษ รร.อัสสัมชัญศรีราชา และนริศรา อุราตะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลิคภัณฑ์ลูกฟุตบอลมิกาซ่า,บริษัท สปอร์ตแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ,บริษัท นัมเบอร์โฟร์ทีน จำกัด ,บริษัท เอ็นบี แอดวานซ์ จำกัด ที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้มีรายการแข่งขันที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในประเทศไทย และบริษัท เอ สปอร์ต เมเนจเมนต์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทย เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต่อไป