บีจี เปิดบ้านรับมือ ลำพูน ศึกบิ๊กแมตช์ไทยลีก วีคสอง AIS PLAY ยิงสดทุกคู่!
เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของศึกฟุตบอลไทย “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” ฤดูกาล 2025/26 หลังจากที่สัปดาห์แรกเปิดฉากอย่างเร้าใจพร้อมเสียงชื่นชมจากแฟนบอล ทั้งฟุตบอลที่สนุกตื่นเต้นและการรับชมถ่ายทอดสดจาก AIS PLAY
ขณะที่ในสุดสัปดาห์นี้ ได้ลุยกันต่อ มีคู่ดุเดือดที่น่าติดตาม อย่าง วันที่23 สิงหาคม “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านเจอกับ “ราชันโคขาว” ลำพูน วอริเออร์ เวลา 19.30 น. ช่อง PLAY SPORT 4 และ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดรังรับมือ “ช้างป่าห้วยขาแข้ง” อุทัยธานี เอฟซี วันที่ 24 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ก็น่าติดตามรับชม
เริ่มที่ คู่ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบกับ ลำพูน วอริเออร์ เกมล่าสุดของ “เดอะแรบบิท” เล่นเมื่อกลางสัปดาห์ ฟุตบอลรายการช็อปปี้ คัพ รอบแบ่งกลุ่มนัดแรก เหนื่อยหนักโกงความตายเล่น 10 คน พลิกชนะ กงอัน ฮานอย ทีมจากเวียดนาม 2-1 จากลูกยิงไกลสุดงามของ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ในช่วงทดเจ็บ
ส่วน “ราชันโคขาว” ลำพูน วอริเออร์ ฝั่งทีมเยือน ทีมของ จีโน่ เล็ตติเอรี่ เกมนัดแรก เปิดบ้านไล่ตีเสมอ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 1-1 ทีมยังมีปัญหาเรื่องจบสกอร์ งานนี้ รอดูว่าจะเข้าฟอร์มเกมนี้หรือไม่ ส่วนสถิติ เจอกัน ฤดูกาลก่อน เป็นทาง บีจี ปทุม เฉือนเอาชนะไปได้ 1-0
โปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568
18.00น. สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ พีที ประจวบ เอฟซี : PLAY SPORT 2
18.30น. อยุธยา ยูไนเต็ด พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด : PLAY SPORT 3
19.00น. ชลบุรี เอฟซี พบ ราชบุรี เอฟซี : PLAY SPORT 1
19.30น. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ ลำพูน วอริเออร์ : PLAY SPORT 4
วันอาทิตย์ 24 สิงหาคม 2568
18.00น. พลังกาญจน์ พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด : PLAY SPORT 2
18.30น. สุโขทัย เอฟซี พบ การท่าเรือ เอฟซี : PLAY SPORT 3
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ อุทัยธานี เอฟซี : PLAY SPORT 1
