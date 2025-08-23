อิเคดะ โบกมือลา ชบาแก้ว ส.บอลเตรียมดัน โค้ชหนึ่ง ล่าทองซีเกมส์
หลังจากที่ “ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ทำผลงานจบอันดับ 4 ในการแข่งขันฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์อาเซียน 2025 “ASEAN Women’s MSIG Serenity Cup 2025” ที่เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนามนั้น
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นของทีมฟุตบอลหญิงไทย ได้มีการพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอยุติบทบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเหลือขั้นตอนของการเคลียร์เรื่องเอกสาร รวมถึงทีมงานที่ดึงมาจากญี่ปุ่นให้เรียบร้อย ก่อนจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
โดยอิเคดะ ถือว่าทำผลงานได้น่าผิดหวัง ตั้งแต่พาทีมฟุตบอลหญิงไทย ตกรอบคัดเลือกศึกชิงแชมป์เอเชีย ทำให้พลาดหวังในการเข้าไปลุ้นตั๋วฟุตบอลโลก 2027 ที่ประเทศบราซิล ตามเป้าหมายของสมาคมฯ แม้ว่าจะยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 แต่ก็ยังมีผลงานที่น่าผิดหวัง แพ้เวียดนาม 2 ครั้ง และแพ้เมียนมา ในรอบรองชนะเลิศอีก
ส่วนผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนกุนซือชาวญี่ปุ่นนั้น มีรายงานว่าจะเป็น “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงไทย ที่เคยพาทีมฟุตบอลหญิงไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2 สมัย ในปี 2015 และ 2019 และมีดีกรีโปรไลเซนส์ ขยับจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ขึ้นมาทำหน้าที่ทีมชุดใหญ่ก่อน
โดยเป้าหมายสำคัญของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในปีนี้ คือการทวงแชมป์ฟุตบอลหญิง ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ซึ่งฟุตบอลหญิงไทย ได้เหรียญทองครั้งสุดท้าย ต้องย้อนไปปี 2013 ที่ประเทศเมียนมา โดยฟุตบอลหญิงจะแข่งขันกันที่จังหวัดชลบุรี