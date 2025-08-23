82 แข้งเยาวชนไทยเจ๋ง คัดรอบไฟนัลโครงการ KTAXA ลุ้นทุนการศึกษา-กรมธรรม์สุขภาพ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมคัดเลือกรอบไฟนัล โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy Season 5” หลังจากเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้จัดการคัดเลือกสนามสุดท้าย เพื่อหาผู้มีสิทธิ์เข้ารอบ โดยในวันนี้มีเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมกว่า 600 คน และถูกคัดเหลือเพียง 82 คน เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมกรมธรรม์ประกันสุขภาพโรคร้ายแรงมูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท
การคัดเลือกรอบไฟนัลครั้งนี้ ดำเนินการโดย “โค้ชเก๋” วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ ผู้ฝึกสอนระดับ A License และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งได้ทำหน้าที่เฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น ขณะเดียวกันยังได้รับเกียรติจาก บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีปิดและมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งต่อกำลังใจให้เยาวชนก้าวตามความฝัน ภายใต้แนวคิด “Know You Can”
รายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่
1.นายวิภูสิทธิ์ ศรีจันทร์ 2.ศิรวิชญ์ คงประเสริฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3.ธีรวัฒน์ ศรีหาบุตร 4.พีรวัฒน์ ลอยจันทร์เเจ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามกีฬากลาง ทุ่งบูรพา จ.อุบลราชธานี
5.พิภพภัทร จิตรงาม 6.ชินดนัย เวียงคำ ภาคเหนือ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7.ปุณวัชร ภานุมาศ ภาคใต้ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
8.นฤเบศ กระสายสี 9.ถิรธนา คุปตะนาวิน ภาคกลาง สนามบุณยะจินดา กรุงเทพฯ
10.สุรชัย เซมา แสดงทักษะความสามารถผ่านคลิปสั้น 3 นาที
โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านกิจกรรมกีฬา และยังเป็นเวทีสำหรับเยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล