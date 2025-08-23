ฟอร์นาซารี่เหมาสอง! บีจี พลิกสถานการณ์แซงชนะลำพูน 2-1 คว้าชัยนัดแรก
“เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เก็บ 3 แต้มแรกของฤดูกาลได้สำเร็จ หลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะ “ราชันโคขาว” ลำพูน วอริเออร์ 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง ฤดูกาล 2025/26 ที่ทรู บีจี สเตเดียม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
เกมเริ่มขึ้นมาบีจีครอง บอลได้ดีกว่าแต่เป็นโมฮัมเหม็ด ออสมาน ทำประตูให้ลำพูน วอริเออร์ บุกมาขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาทีที่ 25 ของเกม จากนั้นบีจีเป็นฝ่ายพยายามทำเกมบุกอย่างหนัก จนกระทั่งครึ่งหลังมาตีเสมอได้จาก มาเตอุส ฟอร์นาซ่ารี่ เป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ ตีเสมอในนาทีที่ 78
เกมเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้าย บีจี ปทุม ก็มาได้ประตูชัยในที่สุด จาก มาเตอุส ฟอร์นาซ่ารี่ ตามซ้ำจ่อๆ ทำให้บีจี ปทุม พลิกขึ้นนำ 2-1 เก็บชัยชนะแรกของฤดูกาลได้สำเร็จ ทำให้มี 4 คะแนนจาก 2 นัด ส่วนลำพูนพ่าย 2 นัดรวดยังไม่มีคะแนน
ผลคู่อื่นๆ
บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง
เชียงราย ยูไนเต็ด ชนะ พีที ประจวบ เอฟซี 2-1
อยุธยา ยูไนเต็ด ชนะ เมืองทอง ยูไนเต็ด 2-1
ชลบุรี เอฟซี แพ้ ราชบุรี เอฟซี 0-1
บีวายดี ซีล5 ลีกสอง
มหาสารคาม เอสทีบี ชนะ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 2-1
ชัยนาท ฮอร์นบิล ชนะ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 2-1
แพร่ ยูไนเต็ด ชนะ ตราด เอฟซี 3-1