พัธรมณฑ์ ยอมรับทีมจบไม่คม เร่งแก้จุดอ่อนก่อนดวลสิงคโปร์ ศึกอาเซียนยู-16
ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ที่สนามลาปังกัน สรี วารุ ในเมือง สุราการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เพื่อเตรียมพร้อมก่อนทำศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่สอง ที่จะพบกับ สิงคโปร์
เกมแรกชบาแก้ว ยู-16 พ่าย ออสเตรเลียมา 1-2 การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาด และทบทวนคอนเซปต์ของทีม
พัธรมณฑ์ แสงตา กองกลางจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เกมกับออสเตรเลีย ทุกคนก็พยายามสู้อย่างเต็มที่ทำงานหนักมาก เหลือแค่การจบสกอร์ไม่ได้ และไม่ชัวร์เท่านั้น
“นอกจากเรื่องการจบสกอร์ ก็คือเรื่องการผ่านบอลระหว่างทาง ที่เราผิดพลาดค่อนข้างบ่อยทำให้เราต้องเล่นเกมรับ หลังจากนี้เราก็ต้องพยายามทำงานให้หนักกว่าเดิม เพื่อสู้กับสิงคโปร์ ในเกมต่อไป ฝากแฟนบอลเชียร์ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ยู-16 เราจะยังทำเต็มที่ทุกนัดต่อไปค่ะ”
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จะทำศึก ชิงแชมป์อาเซียน กลุ่มซี นัดที่สอง พบกับ สิงคโปร์ ที่ ศรีเวดารี สเตเดียม ในวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง vidio.com