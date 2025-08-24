อุทัย-เทรลล์ เอฟซี ส่งออก 3 นักเตะไทยลัดฟ้าทดสอบฝีเท้าทีมลีกทู สโลวาเกีย
โรงเรียนนานาชาติเทรลล์ ร่วมกับสโมสรอุทัยธานี เอฟซี นำโดยนายโรเบิร์ต เทรลล์ ประธานอคาเดมีอุทัย-เทรลล์ เอฟซี ส่งนักเตะดาวรุ่งของไทยไปเปิดประสบการณ์ในยุโรป 3 คนด้วยกัน
นำโดย ปุญญภพ ขุนศรี นักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่จะได้โอกาสไปเข้าร่วมทีม เอฟซี วิออน ซลัต โมราฟเซ่ สโมสรในลีกทู ของประเทศสโลวาเกีย เพื่อเตรียมแข่งขันฤดูกาล 2025/2026 และยังมี 2 นักเตะลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ได้แก่ อังเดร เคลย์ตัน และรูเบน เคลย์ตัน ที่จะได้ร่วมทดสอบฝีเท้าและฝึกซ้อมกับทีมดังกล่าวด้วย
ทั้งหมดออกเดินทางเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ยืนยันว่า “โอกาสของนักเตะไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศ แต่กำลังถูกเปิดกว้างสู่เวทีโลก”