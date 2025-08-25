‘ชนาธิป’ เป็นห่วงรุ่นน้องจากกฏเพิ่มโควต้านักเตะต่างชาติในไทยลีก
“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักเตะทีมชาติไทยของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ออกมายอมรับว่า เป็นห่วงนักเตะดาวรุ่งจากกฎโควต้านักเตะต่างชาติไทยลีก แต่ส่วนตัวนั้นไม่กลัวอยู่แล้ว นักเตะต่างชาติ ก็ใช่ว่าจะดีกว่าไทยเสมอไป
ไทยลีก ฤดูกาล 2025-26 ปรับโควต้านักเตะต่างชาติ มาเป็น ต่างชาติลงทะเบียน 7 คน, อาเซียนลงทะเบียนไม่จำกัด และส่งลงสนาม 5+2 (เดิมส่งลงสนาม 3 ต่างชาติ + 1 เอเชีย + 3 อาเซียน)
ผู้สื่อข่าวสอบถามความเห็น ชนาธิป ซึ่งชนาธิป กล่าวว่า เรื่องโควต้านี้ก็หลายมุมมอง ส่วนตัวนั้นจะเพิ่มหรือไม่ ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว รู้สึกว่าหากเล่นกับคนเก่งบ่อยๆ ก็ทำให้พัฒนาขึ้น ถ้าเจอคนเก่งๆ ตลอด จะทำให้เคยชินกับการเล่นกับคนเก่งๆ
อย่างไรก็ตาม ชนาธิป ก็ยอมรับว่า ระบบโควต้านี้ อาจปิดโอกาสนักเตะดาวรุ่งในไทย มีโอกาสลงยากขึ้น เพราะแต่ละทีมลงทุนไป ก็มีความเสี่ยง อาจไม่กล้าใช้เด็ก เพราะไม่มั่นใจ ทำให้อาจถูกส่งไปเล่นไทยลีก 2, ไทยลีก 3
“หลากหลายมุมมอง ผมเองนั้น เพิ่มหรือไม่ ไม่สนใจอยู่แล้ว รู้สึกว่าถ้าเราเจอคนเก่งๆ ตลอด ทำให้เราเคยชิน ทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้น แต่ที่น่าเสียดาย อาจปิดโอกาสนักบอลไทยเด็กๆ มีเวทีลงยาก แต่ละทีมลงทุน มีความเสี่ยง อาจไม่กล้าใช้เด็ก ลงไปเพราะไม่มั่นใจ อาจไปอยู่ไทยลีก 2-3 มันมีทั้งข้อดีข้อเสีย”
เจ้าเจ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม แม้โควต้าต่างชาติเปิดมากขึ้น แต่นักเตะต่างชาติใช่ว่าจะดีกว่านักเตะไทยเสมอไป ถ้านักบอลไทยดีกว่า ก็มีสิทธิ์ได้ลง และไม่ชอบที่มีนักบอลต่างชาติมาด้อยค่านักเตะไทย
“แต่ใช่ว่า นักบอลต่างชาติทุกคนจะดีเสมอไป ถ้านักบอลไทยดีกว่า ก็มีสิทธิ์ลง ต่างชาติ เก่งๆ กว่านี้ก็มีเยอะ ถ้าต่างชาติมาไทย จะมามีอีโก้ ว่านักบอลไทยรุ่นน้อง ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ชอบ ผมก็โตแล้ว เจอคนเก่งกว่านี้เยอะแล้ว และทุกวันนี้อาจมีอย่างนั้น รู้สึกว่าไม่แฟร์กับนักบอลไทย” ชนาธิปกล่าว