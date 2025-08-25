ชบาแก้ว ยู16 ซ้อมเข้มก่อนเจอสิงคโปร์ วริษฐาหวังทีมพัฒนาขึ้นทั้งเกมรุกและเกมรับ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่สนามลาปันกัน โคตา บารัต เมืองสุราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่สอง ที่จะพบกับสิงคโปร์ ที่ศรีเวดารี สเตเดียม ในวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง vidio.com
เกมแรกชบาแก้ว ยู16 พ่าย ออสเตรเลียมา 1-2 การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การใส่รายละเอียดในพื้นที่ต่างๆ
ก่อนการฝึกซ้อม วริษฐา จรรยา กล่าวว่า เกมกับสิงคโปร์ คิดว่าเราทำงานกันมาหนักมากพอ ที่จะทำให้เต็มที่ในเกมนี้ เราก็ต้องโฟกัสเกมรุก ทำประตูให้มากและต้องระวังการโต้กลับจากพวกเขาด้วย สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คงเป็นเกมรับ ที่ต้องใจเย็น รวมถึงการจบสกอร์ที่ต้องแม่นยำกว่าเดิม