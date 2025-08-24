บุรีรัมย์ถล่มอุทัยธานี 5-1 ทีมเดียวชนะรวด 2 นัดแรก นำฝูงไทยลีก
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์เก่ายังคงแกร่ง เปิดบ้านช้าง อารีนา ถล่ม “ช้างป่าห้วยขาแข้ง” อุทัยธานี เอฟซี 5-1 ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
แมตช์ที่สองของฤดูกาล ปราสาทสายฟ้ายังคงฟอร์มดุ กิลเฮร์เม่ บิสโซลี่ ระบิดแฮตทริก นาทีที่ 37, 55, 75 ศุภชัย ใจเด็ด ยิงอีกประตูในนาทีที่ 64 ปิดท้ายด้วยประตูของศุภณัฏฐ์ เหมือนตา นาทีที่ 90+4 ส่วนทีมเยือนตีไข่แตกจากเบน เดวิส ในนาทีที่ 53
บุรีรัมย์เป็นทีมเดียวที่ชนะรวดใน 2 แมตช์แรก มี 6 แต้มเต็ม รั้งจ่าฝูง ส่วนอุทัยธานีแพ้ 1 เสมอ 1 อยู่ในอันดับ 14
สุโขทัย เอฟซี ชนะ การท่าเรือ เอฟ.ซี. 1-0
ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี เสมอ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 3-3