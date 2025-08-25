ออสมาร์ ลอสส์ ซูฮกศุภชัย ทะลวงตาข่ายครบ 100 ตุง-บิสโซลี่แฮตทริก
ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 นัดที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดช้างอารีน่า ถล่มเอาชนะ “ช้างป่า” อุทัยธานี เอฟซี ด้วยสกอร์ขาดลอย 5-1 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าคว้า 3 คะแนน ไปครองเป็นเกมที่ 2 ติดต่อกัน ขยับไปมี 6 คะแนนเต็ม ขึ้นไปรั้งจ่าฝูงไทยลีก เรียบร้อยแล้ว
ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา กุนซือบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า บางทีฟุตบอลก็เป็นเรื่องแปลก ช่วงต้นเกมนี้คู่แข่งมาเล่นแบบแมน ทู แมน ประกบแบบตัวต่อตัว พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆ คู่แข่งก็ไม่ได้คิดว่าแรงคู่แข่งจะตกลงไปมากขนาดนี้ เกมนี้เป็นเกมที่ดีถ้าไม่นับเฉพาะผลการแข่งขัน เรามีการเล่นหลากหลายทั้งบอลยาวหลังไลน์ และยังมีบอลสั้นมาผสมผสานกัน พอคู่แข่งเปิดช่องให้เราวิ่งเราก็จัดการโจมตีตรงนั้น
“เป็นอีกวันที่สำคัญกับสโมสรเรามีสปอร์นเซอร์ และแฟนบอล เข้ามาให้กำลังใจทีมของเรา พวกเราเลยทำได้ดี ก็อยากจะให้ตามให้กำลังใจพวกเราตลอดทั้งฤดูกาล อีกเรื่องดีของเราในเกมนี้คือเรามีการเปลี่ยนตัวลงสนามไป พลังงานของทีมเราดูดีขึ้น นักเตะมีความกระหายขึ้น ครึ่งหลังเราเลยยิงได้ 4 ประตู ซึ่งคิดว่าเราน่ายิงได้มากกว่านี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของเรา ก็อยากให้แฟนบอลทุกคนช่วยกันเข้ามาเชียร์ มากระตุ้นพวกเราในการเล่น”
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการทำ 100 ประตูของ “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด และการทำแฮตทริกของกิลเยร์เม่ บิสโซลี่ ในเกมนี้ กุนซือใหญ่ปราสาทสายฟ้า กล่าวว่า “ทุกคนรู้จัก ศุภชัย ใจเด็ด ดีอยู่แล้ว เขาเติบโตมากับสโมสร เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ยิงได้ 100 ประตู มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะอยู่กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งแล้วยิงได้ 100 ประตู ส่วน กิลเยร์เม่ บิสโซลี่ เขากระหายทุกวันอยู่แล้วทั้งในการซ้อม และการแข่งขัน แฮตทริกนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแฮตทริกสำคัญของเจ้าตัวในเกมนี้”
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังคงจะลงเล่นฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 เกมที่ 3 ด้วยการบุกขึ้นเหนือไปเยือน “กว่างโซ้งมหาภัย” เชียงราย ยูไนเต็ด ที่สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม ฟาดแข้งวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 คิกออฟเวลา 18.00 น.