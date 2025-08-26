ดวลจุดโทษมาราธอน! ศีขรภูมิพิสัย คว้าแชมป์สนาม 9 สิงห์ จูเนียร์ คัพ ที่อุบลฯ
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย สำหรับฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ “สิงห์ จูเนียร์ คัพ” ครั้งที่ 26 ที่ “สิงห์” ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศในการจัดการแข่งขัน โดยสนามที่ 9 ของการแข่งขันรอบคัดเลือก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2568 ที่สนามกีฬาทุ่งบูรพา จ.อุบลราชธานี ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แชมป์สนามนี้ตกเป็นของ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จาก จ.สุรินทร์ ที่ชนะจุดโทษ อะคาเดมีเด็กล่าฝัน จาก จ.ศรีสะเกษ 13-12 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 คว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้าย ชิงแชมป์ประเทศไทย สมทบกับทีม เทพศิรินทร์ เชียงใหม่, พิชญบัณฑิต, วชิราลัย, นาจานศึกษา, นนท์ประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, กรุงเทพคริสเตียน A และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี แชมป์จาก 8 สนามแรก
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทักษะฟุตบอลเหมือนเช่นเคย โดยแชมป์ในสนามที่ 9 ประกอบด้วย เจ้าพ่อฟรีคิก ภูวดล นีระมนต์ จากทีม นาส่วงวิทยา, โกลมือกาว ฐปนรรฑ์ แสงตะวัน จากทีม New Gen Football Academy และมิดฟิลด์สกิล รัชชานนท์ ธุมาสิงห์ จากทีม 3U FC
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในรอบคัดเลือกของ “สิงห์ จูเนียร์ คัพ” สนามสุดท้าย สนามที่ 10 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ที่สนาม ศรีราชา อารีน่า จ.ชลบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา
การแข่งขันจะคัดเลือกทีมผู้ชนะจากแต่ละสนาม รวม 10 ทีม มาเล่นในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่สนาม บีจีพียู เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ คลอง 3 จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งกับโครงการคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะจากนักฟุตบอลระดับอาชีพ ที่จะมาเปิดประสบการณ์ในเล่นเตะฟุตบอลน้องเยาวชนอีกด้วย