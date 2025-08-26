คณะกรรมการฯ มีมติเอกฉันท์ไม่ให้เลื่อน บียูปะทะบีจี เล็งสนามมธ.-ธันเดอร์โดม ทดแทน
ตามที่ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ส่งหนังสือขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 1 ประจำปี 2568/69 สัปดาห์ที่ 3 ที่จะพบกับ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ทรู บีจี สเตเดียม ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้
ล่าสุด คณะกรรมการบริหารฟุตบอลลีกอาชีพ ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา โดยมี อรรณพ สิงห์โตทอง ทำหน้าที่เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสโมสรระยอง เอฟซี, ผู้แทนจากสโมสรแพร่ ยูไนเต็ด, ผู้แทนจากสโมสรบางกอก เอฟซี, ผู้แทนจากสโมสร เมืองตรัง ยูไนเต็ด, ผู้แทนจากสโมสรฟุตบอลกำแพงเพชร เอฟซี และผู้แทนจาก เอไอเอส ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกอาชีพ ร่วมพิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ลงมติมติเป็นเอกฉันท์ ไม่อนุมัติให้เลื่อนโปรแกรมการแข่งขัน โดยให้ สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีมเจ้าบ้าน หาสนามแข่งขันแทนในวันดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เข้าใจในเหตุและผลของสนามเหย้าของ สโมสทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่ไม่พร้อมสำหรับการแข่งขัน และการยื่นเรื่องขออนุญาตไม่เข้าหลักเกณฑ์ 14 วัน แต่ก็ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบด้านในทุกมิติ
จากการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ การขอเลื่อนโปรแกรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดสดของผู้ถือลิขสิทธิ์ และการขอเลื่อนแข่งขันจาก 30 สิงหาคม 2568 ไปแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2569 เป็นระยะเวลาที่นาน (4 เดือน) ย่อมจะสร้างความได้เปรียบ-เสียเปรียบต่อสโมสรในไทยลีก 1 อีกทั้งการแข่งขันที่จะจบหลังทีมอื่นๆ อาจกระทบต่อการย้ายตัวของผู้เล่นของนักกีฬาในช่วงเปิดตลาดเลก 2 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ และขอยึดเป็นมาตรฐานต่อการพิจารณาสำหรับกรณีต่อไป เพื่อให้เกิดมาตรฐานการพิจารณาด้วยบรรทัดฐานเดียวกัน
ผู้สื่อข่าว “มติชน” สอบถามไปยังสโมสรทรู แบงค็อก ในฐานะทีมเจ้าบ้าน ได้รับการเปิดเผยว่า หลังจากทราบผลการตัดสิน ได้มีการเตรียมการด้านสนามทดแทน โดยพูดคุยอยู่ 2 สนามคือ สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต กับ ธันเดอร์โดม สเตเดียม ซึ่งยังต้องรอการยืนยันอีกครั้งว่าจะใช้สนามแห่งใด
โดยในส่วนของ สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน ส่วนธันเดอร์โดม สเตเดียมนั้น จะมีเมืองทอง ยูไนเต็ด ใช้งานในวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งต้องรอทางเจ้าของสนามและไทยลีกว่าจะอนุมัติให้ใช้ได้หรือไม่