ศรีสะเกษดาร์บี้! ราชาวานรฟอร์มแรง รับมือ ลำดวนเพลิง AIS PLAY ยิงสดทุกคู่
ศึกฟุตบอลไทยลีก2 “บีวายดี ซีล5 ลีกสอง” ฟาดแข้งกันอย่างต่อเนื่องในแมตช์เดย์ที่ 3 ของฤดูกาล ที่จัดหวดกันกลางสัปดาห์ ช่วงระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคมนี้ AIS PLAY ยิงสดครบทั้ง 9 คู่ จาก 9 สนามให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับชมกันแบบเต็มอิ่ม ฟรีๆ ไม่มีค่าบริการ
คู่ที่น่าสนใจที่สุดต้องยกให้ “ศรีสะเกษดาร์บี้” ที่จะเป็นการพบกันระหว่าง “ราชาวานร” ราษีไศล ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่จะเปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) รับการมาเยือนของทีมร่วมเมืองอย่าง “ลำดวนเพลิง” ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง PLAY SPORTS 7
ราชาวานร กลายเป็นทีมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์หลังจากที่เปิดหัวด้วยชัยชนะ 2 เกมรวด ทั้งการเปิดบ้านชนะหนองบัว พิชญ เอฟซี ทีมที่ตกชั้นมาจากลีกสูงสุดไปได้ 3-2 ก่อนจะโชว์ฟอร์มร้อนด้วยการบุกเอาชนะ บางกอก เอฟซี ได้ 2-0 แถมเกมนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองด้วย ขณะที่ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด หลังจากเปิดนัดแรกบุกพ่าย สงขลา เอฟซี 0-1 สามารถแก้ตัวได้ในนัดที่สอง เมื่อเปิดบ้านชนะ นครปฐม ยูไนเต็ด ได้ 2-1
“โค้ชหนุ่ม” อานนท์ บรรดาศักดิ์ กุนซือทีมราชาวานร เปิดเผยว่า สภาพทีมมีความพร้อมสมบูรณ์ ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบน สามารถลงสนามได้หมดทุกคน ส่วนผลงานช่วงแรกที่สตาร์ตชนะ 2 เกมรวด เกิดจากเด็กทุกคนอยากท้าทายในลีกระดับที่สูงขึ้น รวมถึงผู้บริหารเองก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เช่นกัน เลยทำให้ผลงานออกมาดี ขณะที่เกมนี้ขึ้นชื่อว่าดาร์บี้แมตช์ก็เป็นอะไรที่สำคัญอยู่แล้ว ไม่มีใครอยากแพ้แน่นอน
ด้านทีมเยือนอย่างศรีสะเกษ “โค้ชฉ่วย” สมชาย ชวยบุญชม เฮดโค้ชของทีม เผยว่าสภาพทีมตอนนี้พร้อมสมบูรณ์ดีอยู่ที่ว่าจะวางแท็คติกแบบใดและส่งใครลงสนาม ส่วนที่น่าเป็นห่วงจะมีเรื่องของสตีเฟ่น ลองจิล ต่างชาติตัวเก่งที่ยังไม่เต็มร้อย ไม่สามารถลงเต็มเกมได้ ก็พยายามเร่งความฟิตอยู่ อย่างไรก็ตามการเจอกับราษีไศล ที่กำลังมาแรง ถือว่าเล่นด้วยยาก แม้ว่าจะเป็นน้องใหม่แต่ก็พยายามบอกทีมว่าต้องระวังให้ดี ไม่ใช่งานง่ายแน่นอน แต่ข้อดีก็คือการที่คู่แข่งฟอร์มดีกว่าทำให้นักเตะเราไม่ประมาท และกดดันน้อยกว่าด้วย
โปรแกรมการแข่งขันบีวายดี ซีล5 ลีกสอง นัดที่ 3 มีดังนี้
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568
18.00 น. หนองบัว พิชญ เอฟซี พบ มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี : PLAY SPORTS 6
19.00 น. เกษตรศาสตร์ เอฟซี พบ แพร่ ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS 7
วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568
18.00 น. นครปฐม ยูไนเต็ด พบ ชัยนาท ฮอร์นบิล : PLAY SPORTS 6
18.30 น. ปัตตานี เอฟซี พบ โปลิศ เทโร เอฟซี : PLAY SPORTS 7
18.30 น. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบ สงขลา เอฟซี : PLAY SPORTS 8
19.00 น. ตราด เอฟซี พบ จันทบุรี เอฟซี : PLAY SPORTS 9
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568
18.00 น. ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบ บางกอก เอฟซี : PLAY SPORTS 6
18.30 น. ราษีไศล ยูไนเต็ด พบ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS 7
19.00 น. พัทยา ยูไนเต็ด พบ นครศรี ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS 8