‘ธิดารัตน์-พัธรมณฑ์’ ประกาศพร้อมนำชบาแก้วดวลเวียดนาม ตัดเชือกศึกอาเซียน รุ่น 16 ปี
สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (เอเอฟเอฟ) จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล 2025 ASEAN U-16 Women’s Championship รอบรองชนะเลิศ ที่โรงแรม Solo Paragon เมืองสุราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จะลงสนามพบกับ เวียดนาม ที่มานาฮัน สเตเดียม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง แอพพลิเคชั่น Vidio
การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U16 พร้อมด้วยพัธรมณฑ์ แสงตา ที่นำเป็นดาวซัลโวของทีมในขณะนี้ หลังทำไป 4 ประตู
ภายในงานแถลงข่าวโค้ชมิ่ม กล่าวว่า เวียดนามก็เป็นทีมที่ดี และก็คิดว่าเป็นเกมที่สนุกและสู้กันได้อย่างสูสี เราคาดหวังว่าจะได้รับผลการแข่งขัน ก็อยากเห็นเด็กแสดงความสามารถที่ดีที่สุดออกมา อยากเห็นทีมชาติไทยเป็นผู้ชนะในวันพรุ่งนี้ ส่วนถ้ามองถึงเกมนัดชิงฯ ถ้าเราเจอกับ ออสเตรเลีย ก็จะได้แก้ไขข้อผิดพลาด แต่ถ้าเราได้เจอกับอินโดนีเซีย ก็จะเป็นเกมที่ดี เพราะเรายังไม่ได้เจอกับพวกเขา ซึ่งก็มีความแตกต่างกัน แต่จากที่มองทั้งสองทีมก็เป็นทีมที่ดี สำหรับในชิงแชมป์อาเซียน โอเคชุดใหญ่หญิงเราจบอันดับ 4 แต่ในรุ่น U19 เราก็ได้แชมป์ที่เวียดนาม ฟุตบอลสิ่งสำคัญคือการพัฒนา เราส่งแข่งขันในส่วนของชุดใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนา เพราะมีนักเตะดาวรุ่งหลายคน แต่เป้าหมายทุกชุด เราเตรียมตัวอย่างเข้มข้น เราต้องไม่ตื่นเต้น ต้องเจอกับใครก็ได้ มันคือการแข่งขัน เราต้องไม่กลัว และคิดว่าเป็นเกมที่สนุก เพื่อให้เด็กสู้กันในกีฬาฟุตบอล และมาดูกันว่าใครจะพัฒนาได้ดีกว่ากัน”
“แน่นอนว่า ณ วันนี้ออสเตรเลียคือ ชาติที่พัฒนาด้านฟุตบอลอย่างมาก หากเทียบกับชาติอื่นๆ ในอาเซียน การได้เจอกับพวกเขา ก็เหมือนเป็นการวัดศักยภาพของตัวอง และทำให้นักเตะได้สัมผัสกับเกมที่ดี เพื่อพัฒนาตัวเอง เป้าหมายของทีมชุดนี้คือการไปฟุตบอลโลก แต่การจะไปตรงนั้น เราก็ต้องเจอกับทีมที่ดี ซึ่งจะช่วยให้เด็กของเราพัฒนาต่อไปได้”
ด้าน พัธรมณฑ์ แสงตา กล่าวว่า พรุ่งนี้หนูเชื่อว่าจะเป็นแมตช์ที่ดีและเป็นเกมที่สนุก คิดว่าเพื่อนๆ ต่างก็มีความมั่นใจ และเราก็มีเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้ ถ้าเจอกับ ออสเตรเลีย เราก็อยากแก้ไขข้อผิดพลาด ในการจบสกอร์ และเกมรับที่ทำให้ดีขึ้น ส่วนถ้าเจอกับ อินโดนีเซีย ก็จะเป็นเกมที่ดี เพราะเรายังไม่เคยเจอ แต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่