ฟุตซอลทีมชาติไทย 16 ปี คัดตัววันสุดท้ายก่อนประกาศรายชื่อวันที่ 28 ส.ค.
ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ภายใต้การบริหารงานของ “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดฯ โดยมี “บอสปืน” บัญชา หุ่นไทย ผู้จัดการทีม , เอลอย อลอนโซ่ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และ ภัฏ ศรีวิจิตร เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ที่เตรียมทีมสำหรับการเตรียมสู้ศึก เอเชียน ยูธ เกมส์ 2025 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม
ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม เป็นการคัดตัว 35 รายในวันสุดท้าย ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คนในวันพฤหัสบดีที่ 28 ส.ค.ต่อไป ซึ่ง โค้ชเอลอย อลอนโซ่ ได้จัดทีมเป็นชุดเพื่อให้ผู้เล่นแต่ละคนได้โชว์ศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องเทคนิค และ แท็คติก โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงก่อนจะเสร็จสิ้น
“บอสปืน” บัญชา หุ่นไทย ผู้จัดการทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เปิดเผยถึงการคัดตัววันสุดท้ายว่า “น้องๆ ทั้ง 35 คน ดีทั้งหมดเลยครับ ดีทุกๆคนจริงๆ เรื่องการตัดตัวก็เป็นทางทีมงานโค้ชที่จะเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดที่จะมีการประกาศรายชื่อในวันที่ 28 ส.ค.นี้ ส่วนใครที่หลุดไป ก็ไม่อยากให้ท้อ เพราะเราจะมีทัวร์นาเมนต์อีกทีในช่วงปลายปีกับการแข่งขัน U16 ชิงแชมป์อาเซี่ยน ซึ่งน้องๆ ที่หลุดไปก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาติดทีมชาติหากว่าชุดที่ไปแข่งที่บาห์เรนอาจจะทำผลงานไม่เข้าเป้า โอกาสติดทีมชาติยังเปิดกว้างเสมอสำหรับน้องๆทุกคนครับ”
ด้าน เอลอย อลอนโซ่ กุนซือใหญ่ เปิดเผยผ่าน “โค้ชตั้ม”ภัฏ ศรีวิจิตร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ว่า “เป็นเรื่องที่หนักใจสุดๆกับการที่จะต้องตัดตัวผู้เล่นชุดสุดท้าย เพราะน้องๆทำหน้าที่ทั้ง 4 วันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนใครที่จะมีรายชื่อติดมาก็อยากให้ดูแลเรื่องสภาพร่างกายให้มากๆ เพราะวันที่ 2 ก.ย.68 น้องๆที่มีรายชื่อจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายซึ่งค่อนข้างหนักอยู่พอสมควร ส่วนใครที่ไม่ติดชุดนี้ ทีมชาติไทยยังเปิดกว้างสำหรับโอกาสของน้องๆทุกคนต่อไป”