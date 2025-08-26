ชนาธิป-สุภโชคนำทัพ! อิชิอิ แบโผ ช้างศึก ชุดป้องกันแชมป์คิงส์คัพ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 23 นักเตะ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน ที่สนามอบจ.กาญจนบุรี (กลีบบัว) จังหวัดกาญจนบุรี
โดยรายชื่อทั้ง 23 คน ประกอบด้วย
ผู้รักษาประตู ปฏิวัติ คำไหม (ทรู แบงค็อก) สรานนท์ อนุรินทร์ (บีจี ปทุม) กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล (ราชบุรี)
กองหลัง ศุภนันท์ บุรีรัตน์ (การท่าเรือ) สันติภาพ จันทร์หง่อม (ชลบุรี) ณัฐพงษ์ สายริยา (ชลบุรี) สุพรรณ ทองสงค์ (แบงค็อก) อภิสิทธิ์ โสรฎา (ราชบุรี) ทรงวุฒิ ใคร่ครวญ (เมืองทอง) ศฤงคาร พรหมสุภะ (สุโขทัย) นิโคลัส มิคเกลสัน (เอลแวร์สเบิร์ก)
กองกลาง “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ (บีจี ปทุม) เอกนิษฐ์ ปัญญา (บีจี ปทุม) เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ (บีจี ปทุม) พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล (บุรีรัมย์) พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี (การท่าเรือ) วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ (การท่าเรือ) เบนจามิน เจมส์ เดวิส (อุทัยธานี) ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ (ทรู แบงค็อก) สุภโชค สารชาติ (คอนซาโดเล่ ซัปโปโร)
กองหน้า ศุภชัย ใจเด็ด (บุรีรัมย์) ธีรศักดิ์ เผยพิมาย (การท่าเรือ) ปรเมศย์ อาจวิไล (จูบิโล อิวาตะ)
โดยนักเตะที่มีรายชื่อจะเข้ามารายงานตัว ที่โรงแรมเดอะบริดจ์ เรสสิเดนซ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 1 กันยายน และฝึกซ้อมที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน ที่สนามอบจ.กาญจนบุรี (กลีบบัว) โดยมี 4 ทีมเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ทีมอันดับ 102 ของโลก ในฐานะเจ้าภาพและแชมป์เก่า, อิรัก ทีมอันดับ 58 ของโลก, ทีมฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และฟิจิ ทีมอันดับ 150 ของโลก
โดยผลประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน เวลา 16.30 น. อิรัก พบ ฮ่องกง และเวลา 20.00 น. ไทย พบ ฟิจิ ส่วนรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 กันยายน ผู้แพ้จากเกมแรก จะชิงอันดับ 3 ในเวลา 16.00 น. และผู้ชนะจากเกมแรก จะชิงแชมป์กันในเวลา 20.00 น.
ทั้งนี้ ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 นับเป็นครั้งแรกที่มีเงินรางวัลให้ทีมชนะ 2,000,0000 บาท และ ทีมรองชนะเลิศ 1,000,000 บาท รวมถึงจะมีการใช้เทคโนโลยีวีเออาร์ทุกนัด