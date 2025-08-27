การท่าเรือฯอัดเกษมบัณฑิต 7-3 ป้องแชมป์เมืองไทย ประกันภัย วีเมนส์ ฟุตซอล
เมืองไทย ประกันภัย เดอะแชมเปี้ยนชิพ วีเมนส์ ฟุตซอล 2025 เพลย์ออฟรอบจัดอันดับ วันสุดท้ายของซีซั่น เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม ณ อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ชลบุรี คู่ชิงชนะเลิศ เกษมบัณฑิต เอฟซี อันดับ 1 จากรอบเก็บคะแนน พบ การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก แชมป์เก่าและอันดับ 2 จากรอบเก็บคะแนน โดยเงื่อนไขของเกมนี้ เกษมบัณฑิต เอฟซี หากชนะหรือเสมอจะคว้าแชมป์ทันที
ผลปรากฏว่า การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก เป็นฝ่ายชนะเกษมบัณฑิต เอฟซี 7-3 โดยได้ประตูจาก น้ำทิพย์ นิลปาน นาที 19, อารียา แซ่เติ๋น กดแฮตทริก นาที 27, 36 และ 40, ปลื้มใจ สมบุตร นาที 28, สุชานาฎ นาคใหม่ นาที 34, ศุภาพิชญ์ พุทธรักษา นาที 37
ส่วนเกษมบัณฑิต เอฟซี ได้ประตูจาก ธนัญกรณ์ กันยา นาที 8, ธนันท์กุล กันยา นาที 29, ศุภาพิชญ์ พุทธรักษา ผู้เล่นการท่าเรือฯ ทำเข้าประตูตัวเอง นาที 38
จบเกม การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก คว้าแชมป์ เมืองไทยประกันภัย เดอะแชมเปี้ยนชิพ วีเมนส์ ฟุตซอล 2025 และป้องกันแชมป์ได้สำเร็จเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน
โดยพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก “บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ประธานที่ปรึกษาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย, วรงค์ ทิวทัศน์ ประธานจัดการแข่งขัน, บดินทร์ เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), พีระวัฒน์ มลคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี และพิชชา ยังวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์โปโล (ประเทศไทย) ร่วมมอบถ้วยแชมป์ให้กับ การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก พร้อมพิธีปิดอย่างเป็นทางการ
สรุปรางวัลเกียรติยศ
ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม : อาทิตย์ธนาธร บัวสองสี (การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก) รับเงิบรางวัล 5,000 บาท
ผู้ทำประตูสูงสุด 10 ประตู : สุชานาฎ นาคใหม่ และ อารียา แซ่เติ๋น (การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก) รับเงิบรางวัล 5,000 บาท
ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) : สุชานาฎ นาคใหม่ (การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก) รับเงิบรางวัล 5,000 บาท
สรุปอันดับการแข่งขัน
1.การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก
2.เกษมบัณฑิต เอฟซี
3.สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ต
4.แอคแซท ราชบุรี ฟุตซอล คลับ
5.บีจีซี บัณฑิตเอเซีย
6.กรุงเทพมหานคร
7.มหาวิทยาลัยปทุมธานี
8.อคู ฟุตซอลคลับ