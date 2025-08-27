เปาอั๋น ป่วยโรคไตต้องตัดขา กลุ่มเชิ้ตดำวอน ส.ฟุตบอล-หน่วยงานช่วยดูแล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “เปาอั๋น” ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ อดีตผู้ตัดสินฟุตบอลเจ้าของฉายา “ใบเหลืองเปื้อนรอยยิ้ม” ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย เมื่อปี 1998 ที่ประเทศฝรั่งเศส ขณะนี้นอนป่วยเป็นโรคไต รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช และขั้นต้องตัดขาออกข้างหนึ่ง หลังจากที่เข้ารับการรักษาโรคไตมาประมาณกว่า 10 ปีแล้ว
โดย นายโอฬาร เชื้อบาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “เปาอั๋น” อาจารย์ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ ที่เคยสร้างชื่อเป็นคนไทยคนแรก และคนเดียวนับถึงขณะนี้ ที่ไปลงสนามเป่าตัดสินฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพ ปี 1998 ขณะนี้นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ถึงขั้นต้องตัดขาออกข้างหนึ่ง
กลุ่มผู้ตัดสิน อยากให้ทาง สมาคมฟุตบอล รวมถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องกับกีฬา ไปเยี่ยมเยือน ดูแลกันบ้างตามที่จำเป็น เพราะ “เปาอั๋น” อาจารย์ภิรมย์ ถือว่าเป็นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในการทำหน้าที่ระดับโลกเหมือนกัน “ผู้ตัดสินฟุตบอลโลกยิ้มสยาม” ในฟร้องซ์ 98 หลายคนคงจำได้!
และนี้คือข้อความที่ผู้ตัดสินท่านหนึ่ง เขียนถึงเกี่ยวกับ “เปาอั๋น”
“กราบเรียนท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย”
“กระผมนำเรียนมาเพื่อขอเมตตาจากท่านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับปูชนียบุคคลที่สร้างชื่อเสียงด้านผู้ตัดสินในระดับโลกมาในอดีต ซึ่งปัจจุบันเป็นโรคไตรับการรักษามาประมาณ 10 ปี ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้แพทย์ได้ทำการตัดขาบริเวณใต้เข่าขวาไปหนึ่งข้าง”
“ที่ผ่านมาท่านมีภรรยาและอดีตผู้ตัดสินที่แวะเวียนไปดูแลและให้กำลังใจโดยตลอด ที่กระผมได้นำเรียนมายังท่านนายกสมาคมฯในวันนี้ เพื่อขอความเมตตาในส่วนของสมาคมฯได้มอบกำลังใจให้กับท่านผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ ซึ่งพักรักษาอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นการสร้างพลังบวกให้กับท่านภิรมย์”
“กระผมจึงกราบขอเมตตามายังท่านนายกฯเพื่อโปรดพิจารณาส่งผู้แทนในส่วนของสมาคมไปเยี่ยมท่านภิรมย์ กราบเรียนมาด้วยความเคารพครับ”