ไม่ได้ทอดทิ้ง! ส.ฟุตบอล ยันมีกองทุนสวัสดิการดูแลเปาอั๋น ต่อเนื่อง 7-8 ปีแล้ว
จากกรณีที่ “เปาอั๋น” ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ อดีตผู้ตัดสินฟุตบอล ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย เมื่อปี 1998 ที่ประเทศฝรั่งเศส นอนป่วยเป็นโรคไต รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช และขั้นต้องตัดขาออกข้างหนึ่ง หลังรักษาโรคไตมาประมาณกว่า 10 ปีแล้ว โดยในโซเชียลได้แชร์ข้อมูลที่กลุ่มผู้ตัดสิน อยากให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องกับกีฬา ไปเยี่ยมเยือนดูแลกันบ้างตามที่จำเป็นนั้น
ล่าสุดทาง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่า สมาคมจะมีฝ่ายคณะกรรมการผู้ตัดสิน และกองทุนสวัสดิการผู้ตัดสิน ได้ช่วยเหลือดูแลอาจารย์ภิรมย์ มาต่อเนื่องมา 7-8 ปีแล้ว ตั้งแต่ในยุคที่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นนายกสมาคม จนมาถึงยุคของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ยังดูแลโดยตลอด
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังจัดกิจกรรม นำเงินไปมอบให้เป็นระยะ ล่าสุด “เปาบอย” ไชยวัฒน์ กันสุธา หัวหน้าผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพิ่งนำเงินจากการจัดกิจกรรมไปช่วยเหลือ 90,000 บาท เมื่อช่วงสัปดาห์แรกของไทยลีก และจะมีผู้ตัดสินไปเยี่ยมสม่ำเสมอ
ด้าน “เปาโค้ช” ศิวกร ภูอุดม ผู้ตัดสินไทยระดับฟีฟ่า อีลิท เปิดเผยว่า ตัวเองและคุณพ่อ สนิทสนมกับครอบครัวของอาจารย์ภิรมย์ เป็นอย่างดี เป็นคนสมุทรสาครด้วยกัน ที่ผ่านมาทั้งตนและพ่อ ไปเยี่ยมอาจารย์ภิรมย์บ่อย กำลังใจดี แข็งแกร่งมาก ยังพูดคุยกับแบบมีอารมณ์ขัน ย้อนไปเมื่อปี 2023 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฟุตบอล 17 ปี ชิงแชมป์เอเชีย ทางผู้อำนวยการผู้ตัดสินของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ได้ไปเยี่ยม ซึ่งตนเองไปด้วย พูดคุยกับอาจารย์อั๋น ทางผู้อำนวยการเอเอฟซี ยังชมว่าเปาอั๋น กำลังใจดีมาก
เปาโค้ช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ตัดสินไทย จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือผู้ตัดสินอยู่แล้ว เช่นการเริ่มเป็นผู้ตัดสินต้องจ่ายค่าบำรุง ขณะเดียวกันการทำหน้าที่แต่ละแมตช์ จะกันเงินส่วนหนึ่งเข้ากองทุน มากน้อยลดหลั่นกันไปตามแต่ละลีก กองทุนนี้จะอนุมัติใช้เงินได้จากคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน ซึ่งกรณีเปาอั๋นนั้น ทราบว่าช่วยมาตลอด 7-8 ปีหลัง สมาคมไม่ได้ทอดทิ้ง