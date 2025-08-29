บิสโซลี่-ศุภชัย นำทัพบุรีรัมย์ ลุ้นคว้าชัย 3 เกมรวดบุกเยือน สิงห์ เชียงราย AIS PLAY ยิงสดฟรีทุกคู่
ศึกฟุตบอล “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” ฤดูกาล 2025/26 เดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 ลงสนามครบทั้ง 8 คู่ ช่วงระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติ ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ AIS PLAY ยิงสดครบทุกคู่ให้ได้รับชมแบบเต็มอิ่ม ไม่มีค่าบริการใดๆ ตอกย้ำแคมเปญ #ดูถูกไม่ดูเถื่อน ให้คนไทยได้ดูฟุตบอลแบบถูกลิขสิทธิ์กัน
นับเป็นสัปดาห์ที่น่าติดตามยิ่งนักเพราะมีการเจอกันของทีมใหญ่หลายคู่ ทั้ง “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่จะโยกไปใช้ธรรมศาสตร์ สเตเดียม เนื่องจากทรู บีจี สเตเดียม กำลังปรับปรุงพื้นหญ้าใหม่ เพื่อรับการมาเยือนของ “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ซึ่งจะหวดกันในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม คิกออฟ 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง PLAY SPORTS1
ส่วนอีกคู่หนึ่งที่นับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ ก็คือ “กว่างโซ้งมหาภัย” สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ที่จะเปิดสิงห์ เชียงราย สเตเดียม รับการมาเยือนของแชมป์เก่าและจ่าฝูงในเวลานี้อย่าง “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เวลาดี 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง PLAY SPORTS2
ทีมสิงห์ เชียงราย เปิดฤดูกาลได้ยอดเยี่ยม บุกไปเสมอกับอุทัยธานี เอฟซี แบบเกือบชนะในเกมแรก 1-1 และนัดสองยังเปิดบ้านเอาชนะ พีที ประจวบ เอฟซี ไปได้ 2-1 ทำให้มี 4 คะแนนเท่ากับอีก 5 ทีม ส่วนทางด้านของบุรีรัมย์ ยังคงสมดีกรี 4 แชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมา เมื่อเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด 2 นัด ทั้งการบุกชนะลำพูน วอริเออร์ 3-2 และนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มอุทัยธานีไป 5-1
สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนั้น เจอกันมาทุกรายการรวม 35 นัด เป็นฝั่งบุรีรัมย์ที่เหนือกว่าแบบชัดเจน เอาชนะได้ถึง 21 ครั้ง เสมอกัน 9 ครั้ง และฝั่งสิงห์ เชียงราย เอาชนะไปได้ 5 ครั้งเท่านั้น ล่าสุดเจอกันในศึกช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย บุรีรัมย์ชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 และครั้งสุดท้ายที่เชียงรายชนะได้ ต้องย้อนไปไทยลีก 2019 ที่เปิดบ้านชนะได้ 4-0 เลยทีเดียว
ความพร้อมของเจ้าถิ่น สิงห์ เชียงราย จะขาดแค่ฟารุส ปาตี นายทวารมือ 2 ของทีมที่มีอาการบาดเจ็บคนเดียว นอกนั้นฟิตพร้อมลงสนามทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น อิตสึกิ เอโนะโมโตะ กองหน้าชาวญี่ปุ่นที่กดไปแล้ว 3 ประตูจาก 2 เกมที่ผ่านมา รวมถึงแดนกลางอย่าง “เกมส์” ศนุกรานต์ ถิ่นจอม-“โจ้” อติคุณ มีท้วม ส่วนแนวรับมีเฮลิโอ บาติสต้า เล่นร่วมกับ มาร์โค บัลลินี
ส่วนทีมเยือนอย่างบุรีรัมย์นั้น ยังไม่สามารถใช้งาน เอเลียส ดอเลาะ ปราการหลังดีกรีทีมชาติไทยที่ยังไม่ฟิต รวมถึงต้องรอดูอาการของ “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน ที่มีอาการบาดเจ็บจนพลาดเกมล่าสุดและไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดคิงส์คัพ ขณะที่ “แบงค์” ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา แม้ว่าจะกลับมาลงเล่นแล้วแต่ยังพร้อมออกสตาร์ตจากม้านั่งสำรองเท่านั้น
อย่างไรก็ตามขุมกำลังของบุรีรัมย์ ยังคงแน่นปึ๊ก ทั้ง กิเยร์โม บิสโซลี ที่กดแฮตทริกในเกมล่าสุด หรือศุภชัย ใจเด็ด ที่ยิงได้ 2 ประตูจาก 2 เกมแรก ขณะที่ตัวต่างชาติของบุรีรัมย์ล้วนอันตรายทุกคน
แฟนฟุตบอลสามารถรับชมฟุตบอลไทยลีก ครบทุกคู่ ทุกระดับ ผ่าน แอพลิเคชั่น AIS PLAY พร้อมชมรายการ “BALLTHAI SHOWTIME” โดยกูรู อินฟลูเอนเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญในวงการฟุตบอลไทย ที่จะมาวิเคราะห์ เจาะลึก ตั้งแต่ก่อนเกม ยาวจนถึงสรุปหลังจบเกม และมาฟังบทสัมภาษณ์โค้ช นักเตะ ส่งตรงสดๆจากสนาม ที่ AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 1 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.15 น.
โปรแกรมการแข่งขันบีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง นัดที่ 3 มีดังนี้
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568
19.00 น. อุทัยธานี เอฟซี พบ อยุธยา ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS1
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568
18.00 น. นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบ ราชบุรี เอฟซี : PLAY SPORTS2
18.30 น. ลำพูน วอริเออร์ พบ ชลบุรี เอฟซี : PLAY SPORTS3
19.00 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS1
19.30 น. การท่าเรือ เอฟซี พบ ระยอง เอฟซี : PLAY SPORTS4
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568
18.00 น. สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS2
18.30 น. พีที ประจวบ เอฟซี พบ สุโขทัย เอฟซี : PLAY SPORTS 3
19.00 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ พลังกาญจน์ เอฟซี : PLAY SPORTS1