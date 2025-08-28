ต่อเนื่องปีที่ 10! ช้าง มอบ 10 ล้านสมทบกองทุนช้างศึกไทย ยอดรวม 107.75 ล้าน
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ผู้สนับสนุนหลักวงการฟุตบอลไทย เดินหน้าสร้างรากฐานและความยั่งยืนผ่านการสร้างและพัฒนา นักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชน มอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนพัฒนาเยาวชนช้างศึกไทย จำนวน 10 ล้านบาท ต่อเนื่องปีที่ 10
โดยมี “มาดามแป้ง“ นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นายแพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายงานกิจการองค์กรประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และนายเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุน “กองทุนพัฒนาเยาวชนช้างศึกไทย” จำนวน 10 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ที่อาคาร FA Thailand เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
สำหรับ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ให้การสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 25 ปี โดยปัจจุบัน ช้าง สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 110 ล้านบาท ต่อปี โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกใช้ในการสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10 ปี (2560-2569) รวม 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ใช้ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยแบบทั้งระบบ
ในส่วนที่สอง “ช้าง” ได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเยาวชนช้างศึกไทย” และมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมปีละ 10 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10 ปี (2559-2568) โดยในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 10 รวม 100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107.75 ล้านบาท
เพื่อให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้นำไปใช้ในการวางแผน และพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชน ต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และก้าวสู่ทัพช้างศึกในชุดเยาวชนจนถึงชุดใหญ่ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างรากฐานและความยั่งยืนให้กับวงการฟุตบอลไทยเติบโตไปอย่างมั่นคง