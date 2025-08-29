เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ที่เชียงราย
ฝ่ายฝึกอบรมผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ประจำปี 2568 ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-26 ตุลาคม ที่ จ.เชียงราย
โดยฝ่ายอบรมฯ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน (หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด) ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้าสมัคร และส่งเอกสารได้ที่ https://edu.fathailand.org/login (ต้องส่งหลักฐานการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Line ID : fattechdept ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในเวลาทำการ 09.00 น. – 17.00 น.
– ผู้ที่ไม่สามารถกดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการ Add Line : fattechdept เพื่อแจ้งปัญหาที่พบ
– หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรม จำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมทันที
– สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ สามารถติดตามประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://www.facebook.com/CoachingThailand